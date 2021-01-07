|
В Беларуси ожидаются сильные осадки
Источник материала: Навiны
7 января погоду на территории страны будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая из Украины.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов пройдут мокрый снег, дождь (местами выпадут сильные осадки).
Ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 января погоду на территории страны будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая из Украины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)