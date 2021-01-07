ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси ожидаются сильные осадки

07.01.2021 09:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

7 января погоду на территории страны будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая из Украины.

В Беларуси ожидаются сильные осадки

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов пройдут мокрый снег, дождь (местами выпадут сильные осадки).

Ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель 0..+2°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев -1..+1°C;
  • Минск 0..+2°C.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 января погоду на территории страны будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая из Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прощальная служба Кондрусевича в Гродно: все плакали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика