Это надо видеть. Собрали 15 самых популярных сериалов 2020 года

Источник материала: Tut.by

2020 год забрал у нас привычные развлечения в офлайне, зато намертво приковал к экранам компьютеров: весь год многие искали утешение в сериалах. Ориентируясь на рейтинги «КиноПоиска», AFISHA.TUT.BY собрала 15 самых популярных из них. Получилась разношерстная подборка на любой вкус — уверены, многие вы не видели.

Чтобы отобрать самые популярные сериалы, мы использовали навигатор «КиноПоиска»: в подборку попали релизы 2020 года, которые оценили как минимум 5000 пользователей.

Первое место — «Постучись в мою дверь»

Страна: Турция

Режиссер: Алтан Денмез

Количество серий: 21 (должны выйти еще 33)

Рейтинг на «КиноПоиске»: 8,7

Лидером сериального топа «КиноПоиска» очень неожиданно стала турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь». Вы могли о ней вообще ничего не слышать, но более пяти тысяч человек посмотрели ее — и им понравилось! В среднем они оценили сериал аж в 8,7 балла; пользователи IMDb поставили релизу 7,8, что тоже очень недурно. Сериал стоит включить в том случае, если вам захочется красивой истории и ненавязчивого восточного колорита: в нем снялись звезды турецкого кино — например, актриса Ханде Эрчел, одна из самых красивых женщин Турции.

Кстати, о красивой истории. По сюжету Эда работает цветочницей, но мечтает уехать учиться за границу. Она уже почти получила грант, но тут появляется молодой бизнесмен Серкан Болат и ставит ее перед фактом, что она нарушила все его планы. Теперь Эда, чтобы получить грант, должна два месяца притворяться невестой Серкана — и получается у нее неплохо.

Второе место — «Ход королевы»

Страна: США

Режиссер: Скотт Фрэнк

Количество серий: семь

Рейтинг на «КиноПоиске»: 8,4

«Ход королевы» — самый популярный мини-сериал в истории Netflix , и уже этого достаточно, чтобы провести выходные за его просмотром. Но мы расскажем о нем подробнее: после смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остается сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», там же девочка учится играть в шахматы. Через несколько лет Бет удочерят, у нее начнется совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.

Прочитав синопсис, сложно поверить, что возрастной рейтинг драмы о шахматах — «18+». Но это так: от эпизода к эпизоду авторы показывают путь умницы Бет от гениальности к безумству. На нем будут и психотропы (те самые «витамины»), и реки алкоголя, и томные взгляды со стороны мужского шахматного сообщества. Кинокритики, которые сериал уже видели, объясняют его популярность новизной темы, исключительным качеством сценария и дотошным вниманием к правилам игры в шахматы. Ну и талантом молодой актрисы Ани Тейлор-Джой — она в роли Бет.

Третье место — «Казанова»

Страна: Россия

Режиссер: Кирилл Белевич

Количество серий: 8

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,8

Детективный сериал переносит зрителя в Москву 1978 года: в Советском Союзе появился мошенник, жертвами которого становятся уважаемые в обществе женщины. Преступника потерпевшие описывают примерно одинаково: интеллигент, легко втирается в доверие. Раскручивать амурные дела берутся капитан милиции Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева — ее сыграла любимая многими Светлана Ходченкова.

А вот в роли ловеласа-мошенника в сериале солирует российский актер Антон Хабаров («Отчим», «Доктор Живаго», «И все-таки я люблю…»). Конечно же, запутанное дело перерастает в личную драму, но даже это не так интересно, как просто следить на экране за цветом русской актерской школы. А еще это отличный вариант на вечер для разгрузки мозгов.

Четвертое место — «Чики»

Страна: Россия

Режиссер: Эдуард Оганесян

Количество серий: 8

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,8

Еще летом мы были уверены , что сериал «Чики» со звездами Instagram Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко — это главный русскоязычный веб-хит этого года. Так и вышло: релиз попал во всевозможные топы лучших российских сериалов и, похоже, надолго засел в сердечках любителей сочного кино без купюр.

Духота, пыльные дороги, арбузы, рынки и мухи — как все это может не обаять? Если такое описание вас не сильно прельщает, то вы как минимум влюбитесь в каст: в паре с Горбачевой за образ чик отвечают Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова, и это один из самых удачных девичьих квартетов в российском кино на нашей памяти. По сюжету четыре подруги — Жанна, Люда, Марина и Света — живут в маленьком кубанском городке. Здесь их все знают, но никто не любит: здоровой социализации мешает работа на трассе. Но когда Жанна, которая пару лет назад укатила в Москву, возвращается из столицы на красном «мини-купере», чтобы открыть в захолустье фитнес-клуб, подруги с азартом ввязываются в авантюрное дело. Правда, для старта нужно как-то договориться с сутенером и найти деньги.

Пятое место — «Меломанка»

Страна: США

Режиссеры: Джеффри Рейнер, Эндрю ДеЯнг, Наташа Лионн, Чиоке Нассор, Джесси Перец

Количество серий: 10

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,8

«Меломанка» должна стать абсолютным открытием для разбитых сердец или просто влюбленных в музыку. Это по-наивному добрая и трогательная мелодрама о том, как принять свои неудачи в отношениях и карьере, посмеяться над ними, обсудить с друзьями и, возможно, добиться чего-то большего.

В центре сюжета Роб — хозяйка бруклинского магазина пластинок и меломанка (ее играет прекрасная в своей утонченности Зои Кравиц). Она пытается разобраться с прошлыми отношениями и пережить расставание с любимым человеком. Работали над сериалом сразу пять режиссеров: какой вышла новая экранизация романа британца Ника Хорнби Hi-Fi — смотрите сами. Но уверены, что это одно из лучших лекарств от депрессии и доказательство, что в неидеальности — сила (или как минимум обаяние).

Шестое место — «Неортодоксальная»

Страна: Германия

Режиссер: Мария Шрадер

Количество серий: четыре

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,8

А вот вариант для тех, кто страшно не любит долгие сериалы. В «Неортодоксальной» всего четыре эпизода, но и это не помешало релизу наделать шума. Сюжет такой: родиться не на своем месте — это как раз про 19-летнюю еврейку по имени Эсти, которая убегает от брака и ультраортодоксальной общины в Вильямсбурге. Она переезжает в тусовочный Берлин и пытается вести мирскую жизнь, посещать занятия в консерватории. Ее муж, узнав, что Эсти беременна, по приказу раввина отправляется в немецкую столицу, чтобы попытаться найти ее.

«Санта-Барбара», скажете вы. А вот критики, которые сериал уже видели, остались в полном восторге. Например, на Rotten Tomatoes у «Неортодоксальной» целых 96% свежести, и это большая редкость. Зрителям понравилась нетипичная внешность главной героини, емкость сериального концепта и изящность истории о поиске своей идентичности, вероисповедания и сексуальности.

Седьмое место — «Мир! Дружба! Жвачка!»

Страна: Россия

Режиссер: Илья Аксенов

Количество серий: восемь

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,8

На волне всеобщей ностальгии режиссер Илья Аксенов посвятил свой сериал «тем, кто вырос в 90-е» — так звучит его слоган. «Мир! Дружба! Жвачка!» окунает зрителя в 1993 год, где простой подросток Санька Рябинин ищет приключений и неожиданно для себя связывает жизнь с миром криминала. Теперь ему нужно доказать, на что он способен, чтобы побороть страх и отстоять свою честь.

Те, кто вырос в 90-е, увидят на экране до боли знакомые детали: мотоциклы с коляской, потертые джинсовки, футболки с Nirvana, газировку и жвачку, которые — не верится — когда-то были раритетом. Понравится сериал и современным подросткам, которые наслушались страшных баек о «лихих годах» и хотят узнать, как сверстники выруливали на крутых виражах 30 лет назад.

Восьмое место — «Перевал Дятлова»

Страна: Россия

Режиссер: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев

Количество серий: восемь

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,7

Если вы хотите посмотреть одновременно умный и красивый сериал, включайте «Перевал Дятлова» — сейчас он у всех на слуху, а российские критики называют его одним из лучших проектов 2020 года. Чем он всем так нравится?

Во-первых, тем, что сразу несколько режиссеров скооперировались в попытке разобраться с мистической тайной времен СССР — загадочной гибелью тургруппы Дятлова. Сюжет погружает зрителя в гущу Уральских гор, в зиму 1959 года. Именно тогда группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам, но из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло? Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина, а зрителям остается с любопытством за этим следить.

Девятое место — «Зона комфорта»

Страна: Россия

Режиссер: Михаил Шулаев

Количество серий: восемь

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,7

Российская «Зона комфорта» с вновь ставшим популярным Гариком Харламовым — еще один сериальный хит этого года. Проект высоко оценили пользователи «КиноПоиска». Что неудивительно: во-первых, сериал снят в духе современных решений — по Skype: это новый опыт как для авторов, так и для зрителей. Во-вторых, жанр комедии — отличный способ отключиться от страшной хроники пандемии. В-третьих, это актерское соло Гарика Харламова, которому создатели позволили быть на экране самим собой (поэтому рейтинг сериала — строго «18+»).

Сериал рассказывает историю хитрого владельца небольшой транспортной компании (Харламов), который велением судьбы попал в норвежскую тюрьму. Как мы знаем, по удобствам она сильно отличается от белорусской. Единственное, что связывает его с домом, — это окно Skype, через которое и придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые по Сети воспитываться отказываются.

Десятое место — «Нормальные люди»

Страна: Ирландия

Режиссеры: Леонард Абрахамсон и Хетти Макдональд

Количество серий: 12

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,7

Если вы фанатеете по всему ирландскому, забирайте себе в копилку мини-сериал «Нормальные люди». Это проект от автора отличных и ни на что не похожих фильмов «Фрэнк» с Доналом Глисоном и Майклом Фассбендером и «Комната», за которую создатель чуть было не получил «Оскар» как лучший режиссер. Теперь он вместе с соавтором Хетти Макдональд пробует себя в сериальном ремесле.

У режиссеров получается интимная драма о двух противоположностях, которые никак не могут найти себя. Коннел — один из самых популярных старшеклассников в школе, да еще и звезда местной футбольной команды. В отличие от него, Марианна — тихая умница а-ля Анастейша Стил из «50 оттенков серого». Неожиданно такие разные подростки сходятся, но после шебутного выпускного паре приходится разойтись. Вскоре у них появится новый шанс быть вместе, а потом еще один. Получится ли?

Одиннадцатое место — «Родители года»

Страна: Великобритания

Режиссеры: Крис Эддисон и Бен Палмер

Количество серий: 10

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,7



Кадр из сериала

В списке фаворитов этого года — британская комедия, которая очень понравится тем, для кого между любовью и ненавистью к членам своей семьи — всего один шаг. Если это про вас, в синопсисе сериала вы точно узнаете себя: Пол и Элли — супруги с двумя детьми, они очень стараются быть идеальными родителями и достойно воспитывать малышей, но найти баланс между семьей, друзьями и работой оказывается непросто.

Звезда комичного и при этом серьезного по своей проблематике проекта — Мартин Фриман (он же Ватсон из «Шерлока»), и это уже весомая причина запустить сериал: с этим актером в титрах любой проект кажется уже более симпатичным. В Сети можно найти весь первый сезон, а три эпизода из второго нужно будет подождать: они должны выйти уже в 2021 году.

Двенадцатое место — «Мисс Скарлет и Герцог»

Страны: Ирландия и Великобритания

Режиссер: Деклан О’Двайр

Количество серий: шесть

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,7

Конечно, не всем любить бытовые драмы — многие смотрят сериалы, чтобы, наоборот, абстрагироваться от рутины. Для этого лучше всего подойдут британские костюмные драмы — например, красивый ретродетектив со звездами «Аббатства Даунтон» и «Черного зеркала» — «Мисс Скарлет и Герцог». Здесь сквозят нотки феминизма, от экрана веет фирменным лондонским холодом, а главный кайф в том, чтобы вместе с героями распутать преступления Туманного Альбиона в антураже более чем столетней давности.

Сюжет должен вас заинтриговать: когда отец Элизы Скарлет умирает, она остается без средств к существованию. В такой ситуации единственный выход для женщины — выгодный брак. Но у Элизы есть секретное оружие — детективное агентство ее отца. И чтобы преуспеть в мире, которым правят мужчины, ей нужен деловой партнер. Им становится инспектор из Скотленд-Ярда Уильям Веллингтон.

Тринадцатое место — «Родком»

Страна: Россия

Режиссер: Мария Кравченко

Количество серий: шесть (должны выйти еще 15)

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,7

Следом за британской драмой — снова сериал о бытовухе. Российский «Родком» — это история о мужчине, который разводится с супругой после ее измены и уверен, что сможет самостоятельно воспитывать двенадцатилетнего сына — и при этом не сойти с ума. Для этого он вступает в родительский комитет класса. В российской кинотрадиции, где через фильм появляются матери-одиночки, такая тема кажется довольно специфичной, а потому и вызывает интерес.

Конечно, «Родком» — это не претензия на глубокий психологизм, а скорее легкая комедия на пару-тройку вечеров: наблюдать, как мужчины теряются в мире женщин, непривычно и даже забавно. Но воспринимать ее можно и как инструкцию к тому, как выживать, если все в твоей жизни пошло не по плану.

Четырнадцатое место — «Игра на выживание»

Страна: Россия

Режиссер: Карен Оганесян

Количество серий: 12

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,6

В своем новом проекте Карен Оганесян, автор картин «Я остаюсь», «Пять невест» и «Мамы», пытается пофантазировать, чем обычное реалити-шоу может обернуться для его участников. По сюжету 16 человек отправляются в дикую сибирскую тайгу, чтобы побороться за один миллион евро. Никакой еды, электричества и любых других проявлений цивилизации на сотни километров кругом. Победит тот, кто дойдет до конца, но ТВ-проект, как водится, превращается в страшную игру, где главным призом становится жизнь.

Возможно, вы видели сотню похожих реалити-шоу или фильмов, но вряд ли вам когда-нибудь приходилось на них скучать. Ведь в их основе — удобный сценарий, который, как ни упакуй, всегда будет смотреться на одном дыхании. «Игра на выживание» цепляет еще и любопытным актерским составом: на переднем плане триллера — белорусская актриса Александра Бортич и именитые актеры Алексей Чадов и Игорь Верник. Бонусом зрителям достанутся атмосферные красоты абхазских гор.

Пятнадцатое место — «Защищая Джейкоба»

Страна: США

Режиссер: Мортен Тильдум

Количество серий: восемь

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,6

«Защищая Джейкоба» — оригинальный мини-сериал от Apple, который будет держать вас в напряжении до последней секунды. Сюжет психологической драмы строится вокруг страшной трагедии: в одном из районов Бостона жестоко убили школьника. Весь город подозревает, что это сделал друг погибшего — Джейкоб (звезда «Оно» Джейден Мартелл), а он сын помощника окружного прокурора (Крис Эванс). Отец верит в невиновность своего ребенка и должен решить, что для него важнее — быть хорошим человеком или хорошим родителем. В то время как остальные, даже мать Джейкоба (Мишель Докери), начинают верить, что виновен как раз он.

Финал сериала вас, может, и не порадует, но если давно ищете источник адреналина — вот же он. В кино не будут пугать избитыми триллерными клише, а расскажут ювелирно скроенную историю, где все за и против перемешаются воедино. Не забывайте, что рассказчиком выступает Мортен Тильдум — автор популярных триллеров «Игра в имитацию», «Пассажиры» и «Охотники за головами».