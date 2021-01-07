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Фермер Владимир Новицкий: «Что ты сделал для того, чтобы что-то поменялось? У нас даже мысли нет о том, чтобы забунтовать!»

07.01.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен, рассказал, каких принципов придерживается в работе, чтобы предприятие развивалось.

Вадим Щеглов, ведущий:
Когда идут по пути фермерских хозяйств, то вы же понимаете, что дальше ваше дело должен кто-то продолжать. На Западе фермеры стареют, а их дети, которым они оставляют свое наследие, не хотят этим заниматься. Они хотят жить в городе. Папа, что ты там придумал, какое сельское хозяйство? Я в деревню не поеду. У вас понимание того, что будет после вас, есть?

Фермер Владимир Новицкий: «Что ты сделал для того, чтобы что-то поменялось? У нас даже мысли нет о том, чтобы забунтовать!»

Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен:
Вы знаете, я такой азартный человек, что мне хочется очень быстро все делать. Едешь быстро, делаешь все быстро. Начинаешь осознавать, что я это должен быстро превратить в долго, то есть длительное существование этого предприятия. Получается, что нужно действительно все силы вложить в детей.

Вадим Щеглов:
Вы из многодетной семьи. С утра до ночи работали, пять детей у вас. А это повлияло на то, что (у вас с самого детства руки были в мозолях) вы понимали, что чтобы что-то иметь – нужно работать?

Фермер Владимир Новицкий: «Что ты сделал для того, чтобы что-то поменялось? У нас даже мысли нет о том, чтобы забунтовать!»

Владимир Новицкий:
Я и увидел, что это закалило меня, я не боюсь никаких трудностей. Я настолько был нагружен, так было тяжело. Иногда думаешь: зачем это надо? Такие детские мысли. Я тем самым не осознавал, что у меня идет закалка, что я это все буду впереди легко проглатывать. Я на сегодняшний день не боюсь никаких трудностей. Я знаю, что я должен сделать. Я должен лучше всех сделать, я должен вникнуть, доработать. Постоянно идет процесс развития. Тебя затягивает. Ты постоянно, получая результат, думаешь, что не доработал и на каком-то этапе. Это очень интересно, творчество. Постоянно ты что-то творишь.

Вадим Щеглов:
Видите, а у современной молодежи мозоли от смартфона, щелкают, но они там тоже неплохие деньги зарабатывают. Научились щелкать.

Владимир Новицкий:
Но все же на смартфонах сидеть не будут. Понимаете, кому-то нужно именно создавать продукты питания.

Фермер Владимир Новицкий: «Что ты сделал для того, чтобы что-то поменялось? У нас даже мысли нет о том, чтобы забунтовать!»

Вадим Щеглов:
Конечно, не нащелкаешь, в магазин побегут. Я всегда говорю, что программисты могут бунтовать, но если забунтую такие, как вы…

Владимир Новицкий:
Я вас перебью, у нас нет даже мысли о том, чтоб забунтовать. Я исхожу из того, что я должен сделать что-то, я должен создать что-то. Мне позволено в каких-то рамках работать, я там должен очень хорошо работать, везде все продумать. У нас нет мыслей. Что значит бунтовать? Я всегда себе задаю вопрос: что ты сделал для того, чтобы что-то поменялось? Если ты задаешь себе вопрос и ответа не находишь, то какие будут изменения?

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Люди в материале: Вадим Щеглов, Владимир Новицкий

 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен, рассказал, каких принципов придерживается в работе, чтобы предприятие...
 
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