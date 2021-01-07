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Итоги штурма Капитолия: четверо погибших, одну женщину застрелили полицейские
Источник материала: Onliner
В ходе вчерашнего
Сперва сообщалось об одной жертве, но за прошедшую ночь их число выросло до четырех. Роберт Конти заявил, что обстоятельства убийства женщины полицейскими изучаются.
Всего во время происшествия в Капитолии пострадали 14 полицейских, двоим потребовалась госпитализация. Также Конти рассказал о двух найденных бомбах — по одной в помещениях республиканцев и демократов. Кроме того, на территории Капитолия полиция обнаружила грузовик с коктейлями Молотова и длинноствольным оружием.
Федеральное бюро расследований объявило о сборе информации и установлении лиц, которые участвовали в прорыве к Капитолию.
Источники NBC News сообщают, что сотрудники администрации Дональда Трампа обсуждают возможность применения 25-й поправки к Конституции США. Она определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении его полномочий, когда высший пост занимает вице-президент.
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