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Итоги штурма Капитолия: четверо погибших, одну женщину застрелили полицейские

07.01.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ходе вчерашнего штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа погибли четыре человека. Как минимум одну женщину застрелили полицейские. Об этом сообщил начальник полиции Вашингтона Роберт Конти, передает издание NBC News.

Сперва сообщалось об одной жертве, но за прошедшую ночь их число выросло до четырех. Роберт Конти заявил, что обстоятельства убийства женщины полицейскими изучаются.

Всего во время происшествия в Капитолии пострадали 14 полицейских, двоим потребовалась госпитализация. Также Конти рассказал о двух найденных бомбах — по одной в помещениях республиканцев и демократов. Кроме того, на территории Капитолия полиция обнаружила грузовик с коктейлями Молотова и длинноствольным оружием.

Федеральное бюро расследований объявило о сборе информации и установлении лиц, которые участвовали в прорыве к Капитолию.

Источники NBC News сообщают, что сотрудники администрации Дональда Трампа обсуждают возможность применения 25-й поправки к Конституции США. Она определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении его полномочий, когда высший пост занимает вице-президент.

Почему Трамп продолжает борьбу, проиграв выборы?

 
 
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В ходе вчерашнего штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа погибли четыре человека. Как минимум одну женщину застрелили полицейские. Об этом сообщил...
 
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