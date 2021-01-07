Герб Беларуси обновили

Источник материала: Onliner

В Беларуси обновлено изображение герба — теперь официально. На Национальном правовом интернет-портале появился текст закона №83-З «Об изменении Закона Республики Беларусь „О государственных символах Республики Беларусь“». Правда, некоторые изменения сложно заметить без прямого сравнения со старой версией герба.

Впервые об изменении герба стало известно в феврале прошлого года. Тогда сообщалось, что символику нужно подкорректировать, и в интернете появился возможный вариант нового герба. Именно он теперь и стал официальным.

Изменения следующие: немного другая звезда, цветовое оформление, глобус «повернули» на запад — видно больше Европы.





Среди других изменений в законе — из некоторых статей исчезнет словосочетание «Республика Беларусь». Пример: «В абзаце втором слова „банка Республики Беларусь“, „контроля Республики Беларусь“ и „прокуратуры Республики Беларусь“ заменить соответственно словами „банка“, „контроля“ и „прокуратуры“».