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В Вашингтоне введен комендантский час

07.01.2021 09:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В столице США Вашингтоне начался комендантский час. Ранее о его введении объявила мэр города Мюриэл Баузер. Комендантский начался 18:00 по местному времени.

Ранее протестующие против результатов президентских выборов ворвались в здание Конгресса США, где 6 января должно было пройти заседание, на котором конгрессмены должны были формально зафиксировать итоги голосования.

Полиции удалось зачистить Капитолийский холм от протестующих, против них применялся слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Одна из протестующих скончалась после пулевого ранения.

Находившиеся в здании в момент протестов вице-президент Майк Пенс и спикер палаты представителей Нэни Пелоси были эвакуированы на военную базу в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к сторонникам призвал протестующих протестовать мирно и покинуть здание американского парламента.

Соперник Трампа на выборах Джозеф Байден назвал случившееся на Капитолийском холме «мятежом». Конгресс США заявил о планах начать новый процесс импичмента Трампа.

Спустя несколько часов Associated Press сообщило, что полиция Вашингтона задержала 30 человек, которые нарушили комендантский час установленный в связи со штурмом Капитолия.

 
 
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В столице США Вашингтоне начался комендантский час. Ранее о его введении объявила мэр города Мюриэл Баузер. Комендантский начался 18:00 по местному времени.
 
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