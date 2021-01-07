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Лидеры НАТО и ЕС выступили с заявлениями из-за событий в Вашингтоне

07.01.2021 09:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики выступили с заявлениями в связи с событиями в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа штурмом взяли здание конгресса США.

«Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты демократических выборов необходимо уважать», — говорится в заявлении Столтенберга, которое распространила пресс-служба Северотлантического альянса.

«Конгресс США — это храм демократии. Сцены в Вашингтоне повергают в шок. Мы верим в то, что США обеспечат мирный процесс передачи власти Джо Байдену», — написал в своем Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает РБК.

Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter процитировала сообщени Джо Байдена, написавшего в своем аккаунте «Америка намного лучше чем то, что мы видели сегодня». «Я верю в силу институтов и демократии в США, основой которой является мирная передача власти. Джозеф Байден выиграл выборы. Я жду момента начала работы с ним в качестве следующего президента Соединенных Штатов», — прокомментировала глава Еврокомиссии эту запись.

Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в тот момент, когда там проходило заседание, посвященное утверждению итогов президентских выборов. Заседание оказалось сорвано, служба безопасности не сумела остановить протестующих и они проникли в зал заседаний сената. Из здания их пришлось вытеснять с помощью слезоточивого газа.

 
 
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики выступили с заявлениями в...
 
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