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Лукашенко продлил действие указа о поддержке БРСМ
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко указом №10 от 6 января продлил на 2021 год действие указа «О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Он был принят 17 декабря 2012 года, пишет
Оригинальный документ не публиковался в полном объеме. Доступно лишь извлечение из него. В соответствии с указом члены руководящих органов БРСМ должнывключаться в состав коллегий Мининформа, Минкульта, Минобразования, Минсельхозпрода, Минспорта и Минтруда. Кроме того, текущее содержание территориальных комитетов ОО «БРСМ» осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов.
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Александр Лукашенко указом №10 от 6 января продлил на 2021 год действие указа «О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения...
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