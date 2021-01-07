ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лидеры республиканцев требуют досрочного смещения Трампа из-за событий в Вашингтоне

07.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В таком случае власть в США на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.



Среди лидеров Республиканской партии растет число людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента из-за итогов событий в Вашингтоне.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну?», — сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.

В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждают возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.

В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.

Позже американские СМИ сообщили, что в здании Конгресса ранили женщину. Позже стало известно, что она умерла в больнице.

Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Нацгвардию в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп попросил протестующих прекратить насилие.

Власти Вашингтона сообщили, что в городе введен комендантский час из-за протестов и столкновений, который возникли у здания Капитолия.

На совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков.

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогли очистить здание Капитолия от протестующих. Задержано более 20 человек.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената. Спикер Нэнси Пэлоси сообщила, что для утверждения результатов выборов может потребоваться вся ночь.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В таком случае власть в США на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фермер Владимир Новицкий: «Что ты сделал для того, чтобы что-то поменялось? У нас даже мысли нет о том, чтобы забунтовать!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика