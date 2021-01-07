Беспорядки в США: экс-президенты сделали заявления









Так, Обама и Клинтон, которые являются демократами, возложили ответственность за произошедшее на действующего американского лидера Дональда Трампа.





В частности, Обама отметил, что республиканец "подстрекал к насилию в Капитолии". По его словам, произошедшие события "являются позором" для США.





"История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, (возникшая в результате) подстрекательства действующего президента, который продолжал необоснованно врать о результатах легитимных выборов, в момент наибольшего позора и стыда для нашей нации", - говорится в заявлении Обамы, опубликованном в Twitter.





По мнению Клинтона, действующий президент США и его сторонники раскаляли ситуацию, "чтобы отменить результаты выборов, которые он проиграл". Клинтон назвал беспорядки "беспрецедентной атакой" на политические институты США.





"Эта атака была вызвана более чем четырехлетней ядовитой политикой, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей политической системе и настраивающей американцев друг против друга", - заявил Клинтон.





Картер, который также является демократом, осудил насилие и призвал участников беспорядков разойтись. Он подчеркнул, что необходимо утвердить итоги прошедших в ноябре выборов, согласно которым победу одержал Джозеф Байден.





В то же время республиканец Буш-младший отметил: "Это то, как оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей стране".





"Меня поразило то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традиций и правоохранительным органам", - подчеркнул экс-президент, добавив, что "не верил своим глазам", когда наблюдал за событиями на Капитолии.





Ранее в среду сторонники действующего главы государства пытались штурмовать здание Конгресса США, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодателей эвакуировали в безопасные места. Позже силовики при помощи слезоточивого газа зачистили здание Конгресса.





Во время беспорядков погибло четыре человека - одну женщину застрелили в здании Капитолия, трое других погибли в районе вокруг здания.