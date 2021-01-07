







"Шарангович приехал в Нью-Джерси при удачном стечении обстоятельств. В 34 матчах КХЛ за минское "Динамо" он отметился 25 очками, в том числе 17 голами.





Он был выбран "дьяволами" в пятом раунде драфта НХЛ-2018. Если молодой игрок хочет произвести фурор и заработать место в составе, у Шаранговича может получиться".





22-летний хоккеист до отъезда в тренировочный лагерь клуба НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз" провел блестящий отрезок сезона в составе минского "Динамо": 25 (17+8) очков в 34 матчах КХЛ.



