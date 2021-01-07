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В Уручье задержали айтишника. Теперь под вопросом сделка с заказчиком на $1 млн

07.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 5 января в нескольких районах Минска неизвестные задерживали людей. Позже выяснилось, что по крайней мере часть этих неизвестных была сотрудниками органов. Сегодня состоялись суды над задержанными. Один из них айтишник — Артём Шуканов, пишет TUT.BY.




dev.by узнал, что Артём — sales-менеджер в компании Andersen.

Согласно протоколу, Артём Шуканов был задержан 5 января около 22 часов во дворе дома по улице Ложинской, это в Уручье. В деле фигурируют показания двух милиционеров из Первомайского РУВД — Мархука и Милосердова. Они утверждают, что Шуканов нарушил Закон «О массовых мероприятиях», приняв участие в митинге, дальше указывается, что это был все-таки пикет — Шуканов и еще около 20 человек были с флагами, кричали: «Жыве Беларусь!»

Сам Артем Шуканов пояснил, что правдиво в протоколе указано только время задержания. В тот вечер никто во дворе не митинговал и не пикетировал, соседи собрались и пили чай, а когда почти все уже разошлись, во двор на легковой машине подъехали неизвестные крепкие парни, еще несколько таких же забежали и без объяснения причин начали задерживать людей.

Адвокат Татьяна Курадовец обратила внимание, что в материалах дела возможна фальсификация: в разных документах стоят разные подписи участкового Мархука. Кроме того, непонятно, работает ли на самом деле в Первомайском РУВД такой сотрудник, как и второй свидетель — Милосердов. Кроме того, в интернете опубликовано видео момента задержания Шуканова и его соседей, на котором видно, что никаких флагов у них нет, сопротивления при задержании они не оказывают, неизвестные в гражданском просто хватают людей без предупреждения и объяснения причин в нарушение Закона «Об органах внутренних дел».

Адвокат зачитала в суде положительную характеристику Шуканова с места работы, в ней указывается, что Артём — ключевой сотрудник в компании, и что на следующую неделю запланирована важная командировка — встреча с заказчиком, которая не может быть отменена.

В случае, если Шуканову назначат административный арест, может быть сорван контракт, который предусматривает экспортную выручку на сумму 1 млн евро, это грозит также лишением работы для десяти сотрудников компании, в бюджет не поступит существенная сумма налогов.
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 5 января в нескольких районах Минска неизвестные задерживали людей. Позже выяснилось, что по крайней мере часть этих неизвестных была сотрудниками...
 
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