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Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы
Источник материала: СТВ
Ее гобелены украшают не только республиканские и международные выставки декоративно-прикладного искусства. Результаты творчества нашей героини можно увидеть на большинстве официальных фотографий, в Национальном художественном музее, в холле «алмаза знаний» и даже на родине Янки Купалы – в Вязынке. Как белорусская художница создает уникальные произведения искусства, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Но больше всего известная белорусская художница по текстилю Наталья Суховерхова гордится тем, что стала прообразом фигуры столичной Родины-матери.
Наталья Суховерхова, художница по текстилю:
Скульптор Валентин Занкович выбрал модель неслучайно: Наталья – потомственная художница. Ее папа – знаменитый живописец, заслуженный деятель искусств Владимир Суховерхов.
Он прошел войну, был партизаном, потом написал хрестоматийную картину «За родную Беларусь». Мама – талантливая портретистка Галина Маевская, которая продолжала творить почти до своего столетнего юбилея.
Наталья Суховерхова:
А это мой папа.
Легендарная семья обосновалась в доме в двух шагах от площади Победы, где сразу после войны жило много выдающихся людей. В такой творческой атмосфере и выросла наша героиня.
Наталья Суховерхова:
Несмотря на то, что стан незаурядной минчанки буквально стал визитной карточкой столицы, главная сказка в жизни художницы – ее тканые полотна.
Наталья Суховерхова:
Вот здесь вот та же тема, приехала Коляда, причем здесь даже я выткала текст по белорусскому фольклору: «Прыехала Каляда на белым коні, яе конічак – ясны месячык». Гэта так прыгожа.
Вот например, молодик – рождение Луны, Нового года.
Гобелены Натальи очень символичны.
Наталья Суховерхова:
Ангел вечера. От белорусских легенд – к акварельным летним сумеркам. Самая загадочная работа нашей героини – вот это мистическое полупрозрачное полотно, на котором кому-то могут привидеться силуэты мужчины и женщины, а кому-то – море и очертания далеких гор.
Наталья Суховерхова:
Такая красота создается не за один месяц кропотливой работы. Собеседница приоткрыла секреты мастерства.
Наталья Суховерхова:
Наталья – поклонница классического ткачества. Несмотря на его трудоемкость, результат работы зачастую превосходит все ожидания.
Наталья Суховерхова:
Есть работы, которые ты вынашиваешь несколько лет, оно у тебя не получается. Уже как бы ничего, но ты не согласен с чем-то. Когда ты вдруг видишь, даже бывает, что вот такую маленькую почеркушечку делаешь и смотришь: «А, получилось». Вот это самый такой момент, когда холодок бежит по спине.
Зимние праздники у художницы по текстилю совпали с важными переменами в жизни. Буквально месяц назад после капитального ремонта квартиры ткацкий станок вернулся из арендованной мастерской в родной дом, где прошло детство нашей героини.
Наталья Суховерхова:
Наталья признается, что не она выбрала гобелены, а гобелены выбрали ее. Дочь легендарных художников росла очень болезненной девочкой. Единственный вид творчества, который был ей доступен – декоративно-прикладное искусство, и то далеко не все направления.
Наталья Суховерхова:
На память о далеких пятидесятых у нашей героини остался целый стеллаж замысловатых вылепленных фигурок.
Наталья Суховерхова:
Вот этот котеночек малюсенький тоже сделан в четыре года. Что такое четыре года? Это вылепил, а потом мама буквально вырывала у меня из рук и сохраняла.
Дороже этих барышень в пышных юбках из фольги и изящной русалки среди ветвей, пожалуй, только содержимое этой необычной шкатулки.
Наталья Суховерхова:
Ну, а напоследок мы не преминули погадать на кофейной гуще.
Наталья Суховерхова:
Вот такая эта удивительная минчанка – творческая и невероятно обаятельная, которая может соткать лето, зиму, а заодно и отличное настроение.
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Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы
Ее гобелены украшают не только республиканские и международные выставки декоративно-прикладного искусства. Результаты творчества нашей героини можно увидеть на...
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