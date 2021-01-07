Четыре человека погибли в результате штурма здания Капитолия в Вашингтоне

Источник материала: Ежедневник

В Вашингтоне сторонники Трампа захватили Капитолий. Полиции пришлось штурмовать здание и применять оружие. В результате четыре человека погибли.

Как сообщает Reuters, руководитель департамента полиции Вашингтона Роберт Конти, пока говорит о четырех погибших в результате штурма здания Капитолия. Одного полиция убила выстрелом из огнестрельного оружия. Ранее, когда протестующие ворвались в здание Капитолия, погибла женщина. Как погибли двое других людей, пока не уточняется.

После того, как полиция очистила здание Капитолия, были обнаружены и обезврежены два самодельных взрывных устройства. Одно было заложено в штаб-квартире комитета республиканской партии, другое – в штаб-квартире демократической партий.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа уже осудили лидеры ЕС, а также бывший президент США Барак Обама, который назвал произошедшее «великим позором» для Америки.