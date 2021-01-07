|
«Молимся за невероятную, сильную, переродившуюся нацию!»
Источник материала: Хартия'97
«Молимся за невероятную, сильную, переродившуюся нацию!»
Белорусы Москвы поздравили земляков с Рождеством.
Белорусы Москвы поздравляют со светлым праздником Рождества Христова своих земляков:
«Пусть Господь впустит в дом каждого ангела-хранителя, который будет оберегать светлые и добрые души Ваших родных и близких.
Молимся за невероятную, сильную белорусскую переродившуюся нацию!
С праздником, дорогие!»
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы Москвы поздравили земляков с Рождеством.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)