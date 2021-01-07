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«Молимся за невероятную, сильную, переродившуюся нацию!»

07.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Молимся за невероятную, сильную, переродившуюся нацию!»

  • 7.01.2021, 10:04
«Молимся за невероятную, сильную, переродившуюся нацию!»

Белорусы Москвы поздравили земляков с Рождеством.

Белорусы Москвы поздравляют со светлым праздником Рождества Христова своих земляков:

«Пусть Господь впустит в дом каждого ангела-хранителя, который будет оберегать светлые и добрые души Ваших родных и близких.

Молимся за невероятную, сильную белорусскую переродившуюся нацию!

С праздником, дорогие!»

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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Белорусы Москвы поздравили земляков с Рождеством.
 
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