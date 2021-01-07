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Экс-боец «Алмаза»: Председатель КГБ Тертель участвовал в разработке плана по ликвидации Шеремета
Источник материала: Хартия'97
Экс-боец «Алмаза»: Председатель КГБ Тертель участвовал в разработке плана по ликвидации Шеремета
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В ЕС и США работают над признанием Лукашенко террористом.
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