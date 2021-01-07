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«Россия снимет обнаглевшего Лукашенко с нефтяного довольствия»

07.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Россия снимет обнаглевшего Лукашенко с нефтяного довольствия»

  • 7.01.2021, 9:47
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«Россия снимет обнаглевшего Лукашенко с нефтяного довольствия»

Начало года будет для узурпатора таким же нервным, как и первые месяцы 2020-го.

Россия постепенно переводит режим Лукашенко на мировые цены на нефть, хотя ранее российское правительство субсидировало поставки союзнику.

Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передает politnavigator.news.

При этом, считает эксперт, даже мировая цена на российскую нефть выгодна для Беларуси, учитывая существующую транспортную инфраструктуру и короткое плечо доставки.

Игорь Юшков подчеркнул, что режим в Беларуси не придерживается паритета с РФ по экономическим вопросам.

«Если мы проанализируем статистику, то нет такого товара, который Беларусь продает на внешние рынки по высокой цене, а в Россию – по низкой, как мы нефть», – отметил Юшков.

В итоге, как отмечает эксперт, Россия снимет обнаглевшего Лукашенко с нефтяного довольствия.

Эксперт прогнозирует, что начало 2021 года будет таким же нервным, как и первые месяцы 2020 года, когда Лукашенко судорожно искала альтернативные источники нефти, закупая ее то в Норвегии, то в США по высоким ценам.

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Начало года будет для узурпатора таким же нервным, как и первые месяцы 2020-го.
 
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