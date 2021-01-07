Источник материала: Хартия'97

«Россия снимет обнаглевшего Лукашенко с нефтяного довольствия» 7.01.2021, 9:47

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Начало года будет для узурпатора таким же нервным, как и первые месяцы 2020-го.

Россия постепенно переводит режим Лукашенко на мировые цены на нефть, хотя ранее российское правительство субсидировало поставки союзнику.

Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передает politnavigator.news .

При этом, считает эксперт, даже мировая цена на российскую нефть выгодна для Беларуси, учитывая существующую транспортную инфраструктуру и короткое плечо доставки.

Игорь Юшков подчеркнул, что режим в Беларуси не придерживается паритета с РФ по экономическим вопросам.

«Если мы проанализируем статистику, то нет такого товара, который Беларусь продает на внешние рынки по высокой цене, а в Россию – по низкой, как мы нефть», – отметил Юшков.

В итоге, как отмечает эксперт, Россия снимет обнаглевшего Лукашенко с нефтяного довольствия.

Эксперт прогнозирует, что начало 2021 года будет таким же нервным, как и первые месяцы 2020 года, когда Лукашенко судорожно искала альтернативные источники нефти, закупая ее то в Норвегии, то в США по высоким ценам.

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