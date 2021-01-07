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Ученые выяснили, что делает людей на 7% счастливее

07.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, что делает людей на 7% счастливее

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  • 7.01.2021, 9:31
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Ученые выяснили, что делает людей на 7% счастливее

Результаты исследования могут оказаться полезными после окончания пандемии COVID-19.

Ученые из Школы управления гостиничным бизнесом при Университете штата Вашингтон провели опрос и выяснили, какое длительное влияние оказывают путешествия и туризм на уровень счастья и благополучия человека, пишет nv.ua.

Согласно результатам этой работы, люди, которые чаще путешествуют, чувствуют себя гораздо счастливее, чем те, кто долго находится в одном месте.

Ученые также отметили более высокие шансы отправиться в длительное путешествие у тех респондентов, которые уделяли больше внимания туристической информации и часто обсуждали планы поездок с друзьями.

«Хотя семейная жизнь и друзья играют большую роль в общих отчетах о благополучии, накопление опыта путешествий, похоже, оказывает небольшое, но заметное влияние на самооценку удовлетворенности жизнью. Это действительно иллюстрирует важность возможности выйти из рутины и испытать что-то новое», — заявил автор работы Чун-Чу Чен.

В исследовании указано, что участники опроса, которые регулярно путешествовали на расстояние хотя бы в 120 км от дома, заявили, что их уровень счастья примерно на 7% выше в сравнении с людьми, которые совсем не путешествуют или делают это очень редко.

Предыдущие исследования также подтвердили преимущества туризма для снятия стресса, здоровья и хорошего самочувствия.

В новом опросе приняли участие 500 респондентов, и чуть более половины из них заявили, что совершают более четырех туристических поездок в год. Только 7% респондентов не брали отпуск в году вообще.

Результаты этой работы могут оказаться полезными после окончания пандемии COVID-19: Чен предполагает, что туристические компании, курорты и авиакомпании могут запускать кампании в социальных сетях с научным обоснованием преимущества отпусков.

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Результаты исследования могут оказаться полезными после окончания пандемии COVID-19.
 
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