У Беларуси появился обновленный герб

С сегодняшнего дня вступил в силу Закон № 83-З об изменении Закона «О государственных символах Республики Беларусь».





Кроме всего прочего, этим нормативно-правовым актом внесено изменение в герб Беларуси.

Проект закона был разработан в Минюсте, назвав изменения техническими.

В верхней части герба подкорректировано изображение звезды: она представлена ​​в плоскостном варианте с контурной обводкой, края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделано для того, чтобы изображение герба стало более объемным.

Также уточнено изображение стилизованного контура территории государства, изображения цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение ленты с надписью «Республика Беларусь».

Закон был принят Палатой представителей 10 декабря и одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 года.