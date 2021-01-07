ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Беларуси появился обновленный герб

07.01.2021 10:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

С сегодняшнего дня вступил в силу Закон № 83-З об изменении Закона «О государственных символах Республики Беларусь».

У Беларуси появился обновленный герб

Кроме всего прочего, этим нормативно-правовым актом внесено изменение в герб Беларуси.

Проект закона был разработан в Минюсте, назвав изменения техническими.

В верхней части герба подкорректировано изображение звезды: она представлена ​​в плоскостном варианте с контурной обводкой, края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделано для того, чтобы изображение герба стало более объемным.

Также уточнено изображение стилизованного контура территории государства, изображения цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение ленты с надписью «Республика Беларусь».

Закон был принят Палатой представителей 10 декабря и одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сегодняшнего дня вступил в силу Закон № 83-З об изменении Закона «О государственных символах Республики Беларусь».
 
Новости дня
Новости разные
 
Свежее от Цеслера. «За ратную доблесть и верность президенту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика