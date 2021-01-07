Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Есть погибшие и раненые

Источник материала: Салiдарнасць

Атака на Капитолий произошла во время утверждения на должность Джо Байдена. В Вашингтоне введен комендантский час.





Фото AFP/Scanpix/LETA

6 декабря во время утверждения Джо Байдена на должность президента США в здание Конгресса в Вашингтоне ворвались сторонники проигравшего выборы Дональда Трампа. В результате стычек с полицией и охраной Конгресса есть погибшие и раненые.

Как сообщает ВВС , предположительно, одна из погибших — женщина из Сан-Диего, ветеран военно-воздушных сил США. Она и еще несколько человек ворвались в зал заседаний, где шли слушания.Им противостояли полицейские в штатском, один из них достал оружие и выстрелил. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

На территории Капитолия были обнаружены еще трое погибших —женщина и двое мужчин. Все они совершеннолетние. Причиной смерти стали происшествия, которые требовали неотложной медицинской помощи, сообщают в полиции.

В ходе беспорядков пострадали как минимум 14 сотрудников полиции. Двое были госпитализированы — один из них получил серьезные травмы после того, как его затащили в толпу, а другой был ранен в лицо.

В Вашингтоне объявлен комендантский час сроком на 15 суток —до инаугурации нового президента Джо Байдена.

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

В освобождении здания Конгресса от протестующих участвовал спецназ ФБР и Национальная гвардия.

Краткая хроника происходящего

В день утверждения Байдена на должность президента у здания Конгресса собрались тысячи сторонников Трампа. На митинге присутствовал и действующий президент. Он заявил сторонникам, что президентские выборы «были украдены».

После этого тысячи протестующих двинулись к комплесу зданий Капитолия. Часть из них имела при себе оружие, хоть накануне полиция призвала отказаться от ношения оружия во время протестных акций. Полицейские заграждения были сметены, сотни человек проникли в здание Конгресса. Голосование было сорвано, членов Сената и палаты представителей, а также прессу эвакуировали в безопасное место.

По сообщениям СМИ, протестующие разгромили кабинет спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Полиция и охрана применила оружие и перцовый газ.

В течение нескольких часов силы полиции и нацгвардии освободили здание и вытеснили протестующих с Капитолийского холма. В Вашингтоне был введен комендантский час, который вскоре был продлен на 15 суток.

Как повели себя в кризисной ситуации Трамп и Байден

Многие американские политики винят за произошедшее в Вашингтоне Дональда Трампа, который своим выступлением перед сторонниками вольно или невольно спровоцировал часть их на активные действия.

В разгар беспорядков Джо Байден написал в Твиттере: «Хочу высказаться предельно ясно: сцены хаоса в Капитолии — это не то, кто мы есть на самом деле. Мы видим небольшую группу экстремистов, творящих беззаконие. Это не протесты, это беспорядки. Это граничит с мятежом и должно прекратиться. Прямо сейчас».

Байден призвал Трампа выступить по национальному телевидению и отозвать своих сторонников из здания Конгресса и его окрестностей.

Трамп обратился к своим избирателям в Твиттере с видеообращением и заявил, что выборы были фальсифицированы, но призвал своих сторонников «вернуться домой» и вести себя мирно: «Идите домой, мы вас любим, вы самые особенные».

По закону Нацгвардия напрямую подчиняется президенту США. Как утверждают со ссылкой на источники New York Times и телеканал CNN, направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне распорядился вице-президент Майк Пенс, в то время как президент Дональд Трамп противился этому.

Официального подтверждения информации NYT и CNN пока нет, сообщает ВВС.

Реакция американских политиков

О произошедшем в Вашингтоне высказались экс-президенты страны.

Барак Обама: «История запомнит сегодняшнее нападение, спровоцированное действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать о результатах законных выборов, как момент великого позора для нашей страны».

Билл Клинтон: «Сегодняшнее нападение подпитывалось более чем четырехлетней политикой отравы, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие и настраивающей американцев друг против друга».

Джордж Буш-младший: «Я потрясен безрассудным поведением некоторых политических лидеров после выборов и проявленным сегодня неуважением к нашим институтам, нашим традициям и нашим правоохранительным органам. Так оспаривают результаты выборов в «банановой» республике, а не в нашей, демократической».

Трампа и его сторонников критикуют и некоторые республиканцы.

Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио заявил, что вырос среди людей, которые переехали в США, потому что в их странах царил бедлам — подобный тому, что творился на Капитолийском холме.

По его словам, такие страны, как Россия и Китай, сейчас смеются над США и будут использовать этот инцидент, чтобы подкрепить свои измышления о том, что Америка находится в упадке:

— Владимир Путин ничего не смог бы придумать лучше, чем то, что здесь произошло. Мы выглядим так, словно у нас полный хаос и крах.

— Лучший способ проявить уважение к расстроенным избирателям — это сказать правду. Правда состоит в том, что избранный президент Байден победил на выборах. Президент Трамп проиграл. Я сам испытал подобное. Это грустно! — заявил в зале Сената кандидат в президенты США от Республиканской партии в 2012 году Митт Ромни.

Как это было — события в Вашингтоне в фотографиях













































Фото Getty Images/AFP/Scanpix/LETA/Bloomberg