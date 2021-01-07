Год только начался, а налоговики уже напоминают про налоги за 2020-й. Кому и когда надо заплатить

Источник материала: Tut.by

На календаре еще только начало января, а в Министерстве по налогам и сборам уже напоминают о предоставлении деклараций и уплате подоходного налога за 2020 год. Соответствующее уведомление на сайте ведомства появилось 4 января. Рассказываем, кому и когда это нужно сделать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Кому нужно подавать налоговую декларацию и платить налог?

В Министерстве по налогам и сборам перечисляют несколько категорий тех, кто обязан подать налоговую декларацию.

Те, кто в 2020 году продал транспортное средство (второй и более автомобиль, масса которого не превышает 3,5 тонн, а количество сидений помимо водительского не превышает 8; либо любой автомобиль массой более 3,5 тонн; либо любой автомобиль с количеством сидений больше 8).

(второй и более автомобиль, масса которого не превышает 3,5 тонн, а количество сидений помимо водительского не превышает 8; либо любой автомобиль массой более 3,5 тонн; либо любой автомобиль с количеством сидений больше 8). Те, кто в течение последних пяти лет (с 2016 по 2020 год) продал более одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машиноместа, земельного участка, не завершенного капитального строения на земельном участке, а также доли на вышеуказанное имущество. Подавать налоговую декларацию и платить налог нужно в том случае, если вы продали два объекта недвижимости одного типа — например, две квартиры или две дачи. Если вы продали разные объекты недвижимости (например, квартиру и дачу), платить налог не нужно.

на земельном участке, а также доли на вышеуказанное имущество. Подавать налоговую декларацию и платить налог нужно в том случае, если вы продали два объекта недвижимости одного типа — например, две квартиры или две дачи. Если вы продали разные объекты недвижимости (например, квартиру и дачу), платить налог не нужно. Те, кто в 2020 году продал один и более объект недвижимости, не относящийся к вышеперечисленным : например, торговые, офисные, административные помещения.

: например, торговые, офисные, административные помещения. Те, кто в 2020 году получил в подарок сумму более 7003 рублей (в сумме от всех источников в течение года). Исключение — денежные подарки от близких родственников и близких родственников со стороны супруга/супруги. Денежные подарки от них не облагаются налогом вне зависимости от суммы.

(в сумме от всех источников в течение года). Исключение — денежные подарки от близких родственников и близких родственников со стороны супруга/супруги. Денежные подарки от них не облагаются налогом вне зависимости от суммы. Те, кто в 2020 году получил доход за границей или из-за границы. Те, кто в течение года провел за пределами Беларуси 183 или более дня, не считаются ее налоговыми резидентами и декларацию подавать не должны.

Когда и как нужно подать налоговую декларацию?

Подать налоговую декларацию можно лично в налоговом органе, отправить ее по почте с описью вложения либо онлайн через личный кабинет плательщика. Получить доступ к личному кабинету плательщика можно двумя способами: либо получив логин и пароль в налоговых органах (сделать это нужно только один раз), либо с помощью электронной цифровой подписи.

Подать налоговую декларацию за 2020 год нужно не позднее 31 марта 2021 года, заплатить налог — не позднее 1 июня.

Что будет, если не подать декларацию вовремя или не заплатить налог?

Просрочка подачи налоговой декларации (если есть сумма налога к уплате — на 3 рабочих дня, если нет суммы налога к уплате — на 12 месяцев) влечет за собой штраф в размере 2 базовых величин (в этом году — 58 рублей). За каждый месяц просрочки штраф увеличивается на 0,5 базовых, но в общей сумме не может превысить 10 базовых (290 рублей).

Просрочка по уплате налога, если размер неуплаты превышает одну базовую, влечет за собой штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовых (14,5 рублей).