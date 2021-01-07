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Биткойн улетел за $37 тыс., обновив исторический максимум

07.01.2021 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Курс биткойна продолжает расти, преодолевая очередные психологические отметки и обновляя исторические максимумы едва ли не каждый день.

В ходе текущей торговой сессии биткойн преодолел отметку в $37 тыс. и на 10:15 торгуется у отметки $37330.

По данным портал портала CoinDesk исторический максимум сейчас составляет $37739.08

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс биткойна продолжает расти, преодолевая очередные психологические отметки и обновляя исторические максимумы едва ли не каждый день.
 
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