Что означает Рождество Христово? История и традиции праздника

Источник материала: Sputnik Беларусь

По преданиям пророков, Иисус Христос родился в Вифлееме в 5508 году от сотворения мира. События Рождества были описаны в Евангелие от Луки и Матфея.

Согласно евангелистам, Дева Мария и супруг ее Иосиф пошли из Назарета в Вифлеем для того, чтобы поучаствовать в переписи населения. Император Август велел провести перепись Римской империи, в состав которой входила Палестина. Перепись проходила по родам и коленам, которые имели свои праотеческие места и города. Для Марии и Иосифа таким местом был Вифлеем.

Дойдя до города, супруги устали и решили переночевать в пещере, приготовленной для скота. Как только они вошли туда, у беременной Марии начались схватки. Именно там, в стогах сена и соломы, на свет явился Иисус Христос. После рождения на поклонение к младенцу пришли пастухи, которым явился ангел с известием о рождении. Также в Евангелие упоминалось о звезде, которая привела волхвов к новорожденному. Жрецы даровали младенцу три символа: золото, смирну и ладан.

Услышав о рождении Христа, царь Ирод, который опасался соперника, послал гонца с приказом убить всех младенцев мужского пола. Предупреждение об опасности пришло Иосифу в сновидении, после чего он бежал с супругой и младенцем на египетские земли, где семья обосновалась до самой смерти Ирода.

© Sputnik / Виктор Толочко Рождество Христово в Свято-Духовом Кафедральном соборе в Минске

Рождественский пост

Рождественский пост – преддверие Рождества Христова. Он направлен на очищение души христиан, воздержанность от пищи, молитву и покаяние во всех своих грехах. 10-дневный пост длится до 7 января. Заключительный день – сочельник, когда пост соблюдается особо строго. Перед рождественской службой православные церкви декорируют световыми огнями и еловыми ветками.

Традиции Рождества

С древнейшим праздником связано огромное количество традиций и обрядов.

Верующие начинают праздновать Рождество с явлением первой небесной звезды – 6 января.

Семейный праздник Рождества проводят в кругу самых близких и родных. В Святой Вечер принято зажигать рождественские свечи и молиться.

Издавна рождественское меню состояло из 12 блюд – по числу апостолов. Помимо кутьи – сладкой каши, на стол подавали баранину, индейку, блины, заливное, окорока, пироги и разнообразные напитки.

За столом запрещалось вспоминать старые обиды и огорчения. Люди говорили о добрых делах и просили прощения друг у друга.

Еще одна традиция Рождества — "колядки". Люди ходили по соседским домам и распевали рождественские песни. Молодежь наряжалась в различные костюмы, надевала маски и с песнями поздравляла всю деревню.

© Sputnik Анна Нефедова Рождество у православных — второй после Пасхи по важности праздник в религиозном календаре

Что можно и нельзя делать в Рождество

В этот праздник запрещено работать. Весь праздничный период люди посвящают отдыху и свершению добрых поступков.

Православные посещают рождественские службы, молятся и ходят в гости.

В святую ночь люди зажигают свечи и наслаждаются теплом семейного очага. Свечи наполняют дом положительной энергией и дают силы всем присутствующим.

Также в эту ночь принято гадать. И хотя гадания всегда относили к проискам нечистой силы, девушки продолжали испытывать свою судьбу. Самое подходящее время для рождественских гаданий – ночь с 6 на 7 января, Старый новый год и крещенский вечерок.

В это время строго запрещено шить, кроить и плести – это может навлечь беду. Также нельзя использовать колюще-режущие предметы.

В это время нельзя давать в долг и самим одалживать деньги. Нельзя стричься и выполнять грязную работу по дому.