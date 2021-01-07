|
Чтобы увидеть чудо, нужно меньше думать о себе: отец Федор о чудесах Рождества
07.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Анна Нефедова
Однако главное ― все же не праздничное застолье, а традиция единения семьи, недаром Рождество Христово считается одним из главных семейных праздников и временем для настоящих чудес.
"Мне думается, чтобы увидеть чудо, нужно меньше думать о себе как о центре мироздания, но внутренний взор направить внутрь себя, то есть заниматься своей духовной жизнью. При этом очень важна тишина. Еще нужно сделать что-нибудь доброе для другого человека. И самое главное ― пошире раскрыть глаза. Чудо на самом деле везде и во всем, и остается спросить, не чудо ли сам человек. И приход человека к Богу – тоже чудо", ― рассуждает о празднике белорусский священнослужитель, настоятель храма Всех Святых протоиерей Федор Повный.
У славянских народов Рождество являлось началом Святок, которые продолжались до дня Крещения (19 января). Это период массовых гуляний и святочных гаданий. Наши предки считали, что именно на Рождество можно наиболее точно предсказать свое будущее.
Кроме того, на Рождество есть и свои приметы: иней на деревьях в первые три дня рождественских праздников — к обильному урожаю; если на Рождество тепло — весна будет холодная, метель накануне Рождества — к ранней листве, а выпавший 7 января снег обещает хороший год.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные верующие отмечают один из важнейших христианских праздников — Рождество Христово ― главное семейное торжество и праздник чудес.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)