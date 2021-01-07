Чтобы увидеть чудо, нужно меньше думать о себе: отец Федор о чудесах Рождества

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Очень важна тишина": чудо Рождества глазами протоиерея Федора Повного

Сочельник у православных христиан начинается вечером 6 января ― с появлением на небе первой звезды. Семьи и близкие люди собираются за праздничным ужином, но в этот вечер можно употреблять только постные блюда, которых на столе должно быть ровно двенадцать. А вот на следующее утро, 7-го числа, ограничений в еде уже нет ― можно все то, что было под запретом весь период Рождественского поста.

Однако главное ― все же не праздничное застолье, а традиция единения семьи, недаром Рождество Христово считается одним из главных семейных праздников и временем для настоящих чудес.

"Мне думается, чтобы увидеть чудо, нужно меньше думать о себе как о центре мироздания, но внутренний взор направить внутрь себя, то есть заниматься своей духовной жизнью. При этом очень важна тишина. Еще нужно сделать что-нибудь доброе для другого человека. И самое главное ― пошире раскрыть глаза. Чудо на самом деле везде и во всем, и остается спросить, не чудо ли сам человек. И приход человека к Богу – тоже чудо", ― рассуждает о празднике белорусский священнослужитель, настоятель храма Всех Святых протоиерей Федор Повный.

У славянских народов Рождество являлось началом Святок, которые продолжались до дня Крещения (19 января). Это период массовых гуляний и святочных гаданий. Наши предки считали, что именно на Рождество можно наиболее точно предсказать свое будущее.

Кроме того, на Рождество есть и свои приметы: иней на деревьях в первые три дня рождественских праздников — к обильному урожаю; если на Рождество тепло — весна будет холодная, метель накануне Рождества — к ранней листве, а выпавший 7 января снег обещает хороший год.

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