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Председатель комитета по делам спорта Бундестага Германииг: «Всем должно быть ясно, что международные соревнования не могут проводиться в Беларуси при Лукашенко»

07.01.2021 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель комитета по делам спорта Бундестага Дагмар Фрейтаг высказалась за перенос ЧМ-2021 из Минска.




«Мы должны показать пример прав человека и демократии. Чтобы федерация хоккея Германии и ИИХФ прямо поддержали перенос ЧМ-2021.

Всем должно быть ясно, что ни ЧМ-2021, ни какие-либо другие международные соревнования не могут проводиться в Беларуси при Лукашенко.

Любой, кто думает, что достаточно предложить оппозиции переговоры, показывает, что ничего не понимает и, возможно, уже не захочет понять», – заявила Фрейтаг.

Напомним, 27 декабря появилась информация, что чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска. Об этом написало издание Watson. По сообщению ресурса, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время совершит визит в Минск, чтобы сообщить о переносе ЧМ лично Александру Лукашенко.

28 декабря ФХБ заявила, что белорусская сторона продолжает подготовку к ЧМ-2021 в соответствии с утвержденными ИИХФ рекомендациями.
 
Теги: Минск
 
 
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