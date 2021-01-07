Председатель комитета по делам спорта Бундестага Германииг: «Всем должно быть ясно, что международные соревнования не могут проводиться в Беларуси при Лукашенко»













«Мы должны показать пример прав человека и демократии. Чтобы федерация хоккея Германии и ИИХФ прямо поддержали перенос ЧМ-2021.





Всем должно быть ясно, что ни ЧМ-2021, ни какие-либо другие международные соревнования не могут проводиться в Беларуси при Лукашенко.





Любой, кто думает, что достаточно предложить оппозиции переговоры, показывает, что ничего не понимает и, возможно, уже не захочет понять», – заявила Фрейтаг.





Напомним, 27 декабря появилась информация, что чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска. Об этом написало издание Watson. По сообщению ресурса, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время совершит визит в Минск , чтобы сообщить о переносе ЧМ лично Александру Лукашенко.





28 декабря ФХБ заявила, что белорусская сторона продолжает подготовку к ЧМ-2021 в соответствии с утвержденными ИИХФ рекомендациями.