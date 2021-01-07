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В Гомеле на «сутки» отправили пенсионерку за хоровод вокруг елки в лесу

07.01.2021 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Советского района Гомеля наказал арестом на 7 суток 59-летнюю Аллу К. ее обвинили в участии в несанкционированном митинге. Так суд расценил хоровод в лесу вокруг елки, в котором приняла участие женщина, пишет Свобода.



Дело рассматривал судья Андрей Лагунович.

25 декабря около десяти жителей Гомеля устроили новогодний пикник в лесу. Они украсили там елочку, жгли костер и водили хоровод. Некоторые участники хоровода имели бело-красно-белые флаги. На елочке были листы бумаги с надписями «Крыса, уходи!» и «В Новый год без крысы!».

5 января пенсионерку Аллу задержала милиция. В ее доме прошел обыск. Милиция забрала технику (компьютер, диски, телефоны) и «бело-красно-белый флаг с цветком посередине» (имеется в виду флаг БСДП. — РС). Пенсионерку забрали на ночь в ИВС. 6 января состоялся суд.

По словам рапорта милиции, пенсионерка «в заранее договоренном месте, в лесном массиве возле деревни Новая Бухаловка приняла активное участие в несанкционированном митинге без разрешения горисполкома».

«Я не считаю, что хоровод в лесу — митинг. Я не считаю себя виноватой. Если даже вы говорите, что я была там в красной куртке — то что? Это абсурд — давать показания по такому делу», — сказала жительница Гомеля.

Милиционеры написали в рапорте, что заметили в телеграмме видео с пикника в лесу и «оперативным путем» определили, что участие в «несанкционированном митинге» приняла Алла.

На суде выступала свидетель, еще одна жительница Гомеля. Она показала, что с Аллой познакомилась в августе на мирных маршах. Судью интересовало — в каких телеграм-сообществах участвовали обе жительницы Гомеля, кто еще был на пикнике, была ли символика и кто выложил запись в Телеграм.

«То есть вы пили шампанское, веселились и размахивали бело-красно-белыми флагами? Для чего было флаги с собой брать? Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не эти флаги — вам бы никто и слова не сказал?» — уточнял судья.

Девушка объяснила, что открыто с флагами ходить нельзя, поэтому они решили воспользоваться ими в лесу.

Девушку-свидетеля также будут судить на следующей неделе.
 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Советского района Гомеля наказал арестом на 7 суток 59-летнюю Аллу К. ее обвинили в участии в несанкционированном митинге. Так суд расценил хоровод в лесу вокруг...
 
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