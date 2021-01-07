Стало известно, кто купил слонимскую синагогу. Это минская писательница Иоанна Ривз













Илона Караваева — артистка, музыкант, писатель и переводчик, член Союза музыкальных деятелей Беларуси. В последнее время женщина пишет сказки. Книга «Сказки затерянного леса» принесли ей звание лауреата в номинации Children Literature Международного конкурса ECG (Лондон) в 2018 году, пишет TUT.BY.





Напомним, Слонимскую синагогу первый раз выставили на аукцион в мае прошлого года. Тогда здание оценили в 137 тысяч рублей. Желающих ее приобрести не нашлось.





Тогда же Лондонский фонд еврейского наследия выступил с предложением выкупить памятник архитектуры, однако, чтобы все получилось, нужны деньги и время. Ранее представители данной организации внесли синагогу в Слониме в список самых значимых объектов еврейского мирового наследия, которым нужна помощь.





Синагогу выставляли на аукцион еще несколько раз, но тогда покупателей не находилось. Представители Фонда тоже решили, что будут ожидать, когда цену снизят в два раза. Предполагалось, что это будет сделано ко второму аукциону — однако стоимость была снижена всего на 10%. Представители Фонда такому положению вещей были удивлены.









Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY





TUT.BY заместитель председателя общественного объединения «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Юрий Мелешкевич. — Справа ў тым, што арганізатары аўкцыёна запэўнілі прадстаўнікоў Фонда, што на другім аўкцыёне кошт будзе менш у два разы. Але атрымалася па-іншаму. Зразумела, што прадавец мае права, але замежныя спецыялісты такую сітуацыю разглядаюць з таго боку, што вусныя абяцанні не выконваюцца, што для Фонда не вельмі добры знак. Зноў жа, праблема яшчэ ў тым, што ўмовы аўкцыёна адны, а спецыялісты Фонда кажуць аб тым, што часу для рэстаўрацыі будынка і распрацоўкі праекта ды складання сметы трэба значна больш, — рассказывалзаместитель председателя общественного объединения «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Юрий Мелешкевич.





Это общественное объединение является белорусским партнером Фонда еврейского наследия и занимается вместе с другими белорусскими организациями составлением архитектурно-эскизного проекта, а также консультацией на данном предварительном этапе.





29 декабря синагогу в Слониме все же продали.