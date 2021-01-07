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Месси только 97-й: составлен рейтинг самых дорогих футболистов
Источник материала: Партизан
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси занял 97-е место в рейтинге самых дорогих футболистов из топ-5 лиг, список опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Рейтинг был составлен на основе специального алгоритма, который учитывает сразу несколько факторов: возраст игрока, срок контракта, позицию на поле, выступления на клубном и национальном уровнях, успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.
Первое место занял нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд - его стоимость оценена в 165,6 миллиона евро. Следом расположился форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (152 миллиона евро). На третьей строчке защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд (151,6).
Месси в топе лишь на 97-й позиции (54). А португалец Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус", не попал даже в сотню, заняв 131-е место (47).
Топ-10 выглядит следующим образом:
Маркус Рэшфорд (Англия, "Манчестер Юнайтед") — 165,6 млн евро
Эрлинг Холанд (Норвегия, "Боруссия" Д) — 152 млн
Трент Александер-Арнолд (Англия, "Ливерпуль") — 151,6 млн
Бруну Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед") — 151,1 млн
Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ") — 149,4 млн
Джейдон Санчо (Англия, "Боруссия" Д) — 148,3 млн
Жоау Феликс (Португалия, "Атлетико") — 141,5 млн
Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария") — 139,2 млн
Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити") — 136,9 млн
Кай Хавертц (Германия, "Челси") — 136 млн
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Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси занял 97-е место в рейтинге самых дорогих футболистов из топ-5 лиг, список опубликовал Международный центр спортивных...
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