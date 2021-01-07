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Анна Северинец: Это же надо быть такими дураками, ей-богу: выскребать все, что шевелится, и менять на то, что гниет

07.01.2021 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Режим сейчас методично, аккуратно, каждый день вырезает из себя все живое".



Раньше, когда я выходила из библиотеки и шла к метро, смотрела на новые дома, построенные преступными братьями Каричами, на Дана Молл, на красивую подсветку на столбах и думала себе: странно, живут себе люди, и хорошо им, пишет педагог и писательница Анна Северинец.

Им совсем не важно, что там где-то в очередной раз кто-то сидит за решеткой, что кого-то убили без суда, что кого-то осудили без вины, живут себе, ходят в магазины, и возможно, они в чем-то права - им хорошо, а нас, кому нехорошо, так немного, что мы должны как-то терпеть, потому что демократия - это власть большинства, и если ты меньшинство, то терпи. Мы тогда часто беседовали с Павлом в том смысле, что те, кто тогда открыто боролся, боролись не ради людей, потому что людям было нормально. Боролись ради себя, ради своей совести.

А недавно я шла и думала: Господи, все, что здесь вокруг прекрасного, сделали те люди, которым не все равно. Я помню, как мы шли маршем мимо библиотеки - а на ее обзорной площадке развевался наш флаг, кто-то увидел приближение колонны и выскочил на самый верх, и откуда у него флаг взялся в библиотеке? Сейчас это очень легко: видишь живое - оно будет одной мысли с тобой. Видишь красивое, либо талантливое, либо креативное - будь уверен, это сделал тот, кто станет с тобой бок о бок.

У меня сейчас довольно меланхоличное настроение, нет истерической радости, но нет и острой ненависти, и я с немым удивлением слежу за очередными увольнениями в системе: режим сейчас методично, аккуратно, каждый день вырезает из себя все живое и меняет на мертвое. Ну это же надо быть такими дураками, ей-богу: выскребать все, что шевелится, и менять на то, что гниет. Но у них нет выхода: они боятся живого, ведь живое живет, пока движется, а что не движется - не живет, они бы и хотели, конечно, пожить еще, но как? Если ты мертв - ты не живой. Ну, некоторое время поскрипишь, до первого ветра.
 
 
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"Режим сейчас методично, аккуратно, каждый день вырезает из себя все живое".
 
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