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«Поставьте себя на место тихаря. Вот вы смотрите, как люди пьют во дворе чай. Не водяру хлещут из горла, не “Массандру”, а ЧАЙ. Ну уроды же»

07.01.2021 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Дети с ними. Снеговиков лепят. Танцы танцуют. Ну уроды же. Вы чувствуйте, как в вас закипает ненависть?"

«Поставьте себя на место тихаря. Вот вы смотрите, как люди пьют во дворе чай. Не водяру хлещут из горла, не “Массандру”, а ЧАЙ. Ну уроды же»
Сочельник. В этот праздничный, волшебный день, когда на душе должно быть особенно светло и чисто, Беларуской православной церкви вынесли предупреждение. Не очень понятно, что послужило поводом, но ей напомнили, что в местах богослужений запрещаются мероприятия политического характера, пишетблогер и писательница Евгения Пастернак.

Если в течение года БПЦ получит еще одно такое предупреждение, суд может лишить ее юридического статуса и запретить ее деятельность на территории Беларуси.

Так поздравили всех православных с Рождеством.

А еще в этот прекрасный день в Сухарево погрузчик с ковшом приехал крушить небольшой мемориал, который жители сделали в память о Роман Бондаренко.

Закончилось водяное (зачеркнуто) новогоднее перемирие (зачеркнуто) затишье.

Ну, правда, сколько можно терпеть этих людишек, которые шастают по собственным дворам? Ходят ногами, разговаривают вслух, светят фонариками, чай пьют — сволочи и экстремисты.

Ну сами подумайте, ну поставьте себя на место тихаря.

Вот вы стоите и смотрите как люди в яркой одежде пьют во дворе чай. Не водяру хлещут из горла, не “Массандру” из пластиковых стаканчиков, а ЧАЙ.

Дети с ними. Дети противные ужасно, им бы врезать, выскочкам этим мелким, а родители с ними сю-сю-сю. Снеговиков лепят. Танцы танцуют. Ну уроды же.

Вы чувствуйте, как в вас закипает ненависть? С вами никогда не лепили снеговика. Вам лепили мокрым снежком в морду. С вами не танцевали. Вам не улыбались..

И вот вы уже лезете через забор, потому что можете.

... суки, еще и заборов понаставили, я вам покажу, частную территорию, это моя территория, сука, понял, я тут хозяин…

И вот вы уже бьете эти улыбающиеся рожи, эти девок чистеньких, этих мужиков богатеньких, потому что ну суки же!!!

Извините за доставленные неприятные эмоции.

Во вторник задержали 15 человек в Уручье, несколько человек в “Новой Боровой” и на Западе. Трое из задержанных находятся в больницах.

Избитый Виктор Мороз в больнице. У него проблемы с шеей, сотрясение мозга и сильная рвота.

Один из ведущих бизнес-аналитиков компании HES FinTech Андрей Кинаш, в 5-й городской клинической больнице. Сейчас у Кинаша сильно кружится голова, он испытывает боль при резких движениях, слышит шум в ушах. Лежит под капельницей, состояние слабое, предварительн диагноз — ЧМТ средней степени.

Жители Новой Боровой подают в Боровлянский сельсовет коллективное заявление об угрозе оружием и похищении людей.

МВД же рассказало, что подлые телеграм-каналы показали не всю информацию. На самом деле перед задержаниями в одном случае люди шли по району (ужас-ужас какой преступление), а во втором развешивали незарегистрированную символику (боюсь себе представить, какую).
 
 
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"Дети с ними. Снеговиков лепят. Танцы танцуют. Ну уроды же. Вы чувствуйте, как в вас закипает ненависть?"
 
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