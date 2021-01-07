Помощь онлайн: в Беларуси пандемия скорректировала работу соцслужб

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие социальные работники Беларуси получили награды за плодотворную работу. Сейчас именно они помогают многим одиноким пожилым людям пережить COVID-19: ходят в магазин за продуктами, покупают лекарства.

Пандемия внесла свои корректировки в работу. Социальные службы страны переходят и в онлайн-формат. Так соцработники могут постоянно быть на связи с теми, кто нуждается в помощи и заботе. Предлагают им и новые услуги.

«У нас был открыт домашний университет, в рамках него проводилась работа с пожилыми людьми, они выполняли задания. Люди остерегались посещать наши отделения, в этой ситуации уже мы шли к ним», – сказала директор Копыльского территориального центра социального обслуживания населения Светлана Малиновская.

«Ориентация идет на оказание услуг вне стационарных условий. Это и дома-зимовки, и замещающие семьи, когда пожилой приходит в семью молодых и оказывает функционал бабушек и дедушек, которых нет в этой семье. То есть мы находим симбиоз, когда хорошо и семьям с детьми, и пожилым людям», – отметил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Валерий Ковальков.

Министерство продолжит разрабатывать антиковидные формы работы с пожилыми людьми. Так, к оказанию социальных услуг планируют привлечь и коммерческие организации.