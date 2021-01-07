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Жена хотела проверить, держит ли муж своё слово. Увы, мужчина проверку не прошёл
Источник материала: СТВ
Женщина договорилась с мужем о честном распределении обязанностей. Однако положиться на его слово супруга не смогла и решила устроить проверку, с которой мужчина не справился.
Пользовательница TikTok под ником Крисси
План Крисси был предельно прост: если мужчина действительно займётся уборкой, то он заметит глиттер и уберёт его. Оставив эти ловушки, мама повела двух детей в школу.
Когда женщина вернулась, она сразу пошла проверять, исчезли ли блёстки. И Крисси совсем не удивилась, обнаружив маленькие зелёные ловушки на своих местах.
«Конечно же, он не прибрался!» –
Проверку мужа женщина опубликовала в двух роликах, которые вместе набрали около 50 тысяч просмотров. И хотя часть пользователей разделила негодование Крисси, другие отметили, что поздновато для таких проверок, когда женщина уже замужем за этим мужчиной и у них двое детей.
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Женщина договорилась с мужем о честном распределении обязанностей. Однако положиться на его слово супруга не смогла и решила устроить проверку, с которой мужчина...
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