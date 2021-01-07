В Беларуси выросли налоги для ИП, мобильных операторов, повысились ставки подоходного налога для резидентов Парка высоких технологий.





Член Координационного совета , директор группы компаний BELBIZ Татьяна Маринич отмечает , что «режим вынужден искать дополнительное финансирование, учитывая, что в 2021-м прогнозируется рекордный дефицит бюджета за всю историю».

Вместе с тем, отмечает эксперт, расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности «вырастут по сравнению с предыдущим годом и в 2021 году более, чем в два раза превысят, например, расходы на здравоохранение».

Она рассказала, что многие государства, чтобы преодолеть коронакризис, предоставляют льготы, субсидии и налоговые каникулы бизнесу, понимая: выживет бизнес — экономика будет развиваться.

В Беларуси же «режим рассматривает бизнес, как дойную корову». Это, по ее словам, «недальновидная политика, которая призвана залатать текущие дыры».

«Она недееспособна в долгосрочной перспективе. Это очередные грабли, на которые наступает белорусский режим, опуская планку доверия общества и бизнеса к государственным институтам на минусовую отметку», — подчеркнула Маринич.

Она не понимает, как можно доверять институтам власти, которые гарантируют, например, особый режим налоговых льгот в ПВТ до 2049 года, но уже через два года меняют свое решение.

«Рост налоговой нагрузки на бизнес — это плохой знак. Это знак того, что государство готово только брать. Причем, руками бизнеса увеличивает расходы на карательный аппарат, а не помогает пострадавшим или увеличивает расходы на здравоохранение и образование. Еще несколько аналогичных решений и бизнеса в Беларуси не останется. Только кто будет финансировать этот пир власти во время чумы?» — задала эксперт риторический вопрос.

Читайте также: