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«Это очередные грабли, на которые наступает белорусский режим»

07.01.2021 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси выросли налоги для ИП, мобильных операторов, повысились ставки подоходного налога для резидентов Парка высоких технологий.

«Это очередные грабли, на которые наступает белорусский режим»

Член Координационного совета, директор группы компаний BELBIZ Татьяна Маринич отмечает, что «режим вынужден искать дополнительное финансирование, учитывая, что в 2021-м прогнозируется рекордный дефицит бюджета за всю историю».

Вместе с тем, отмечает эксперт, расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности «вырастут по сравнению с предыдущим годом и в 2021 году более, чем в два раза превысят, например, расходы на здравоохранение».

Она рассказала, что многие государства, чтобы преодолеть коронакризис, предоставляют льготы, субсидии и налоговые каникулы бизнесу, понимая: выживет бизнес — экономика будет развиваться.

В Беларуси же «режим рассматривает бизнес, как дойную корову». Это, по ее словам, «недальновидная политика, которая призвана залатать текущие дыры».

«Она недееспособна в долгосрочной перспективе. Это очередные грабли, на которые наступает белорусский режим, опуская планку доверия общества и бизнеса к государственным институтам на минусовую отметку», — подчеркнула Маринич.

Она не понимает, как можно доверять институтам власти, которые гарантируют, например, особый режим налоговых льгот в ПВТ до 2049 года, но уже через два года меняют свое решение.

«Рост налоговой нагрузки на бизнес — это плохой знак. Это знак того, что государство готово только брать. Причем, руками бизнеса увеличивает расходы на карательный аппарат, а не помогает пострадавшим или увеличивает расходы на здравоохранение и образование. Еще несколько аналогичных решений и бизнеса в Беларуси не останется. Только кто будет финансировать этот пир власти во время чумы?» — задала эксперт риторический вопрос.

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В Беларуси выросли налоги для ИП, мобильных операторов, повысились ставки подоходного налога для резидентов Парка высоких технологий.
 
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