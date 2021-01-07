LG представила ноутбуки Gram с процессорами Intel 11-го поколения

Источник материала: Onliner

LG рассекретила новую линейку ноутбуков Gram, которые получили процессоры Intel 11-го поколения (Tiger Lake). Семейство состоит из пяти ноутбуков.

Модели Gram 17, 16 и 14 отличаются диагоналями, которые в дюймах соответствуют цифрам в названиях. У всех соотношение сторон 16:10, а матрица — IPS. Ноутбуки могут быть оснащены 8 либо 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Доступные интерфейсы — выход под наушники, Wi-Fi 6, два USB 3.2, два USB Type-C, HDMI, слот для microSD.

Версии LG Gram 16 2-in-1 и LG Gram 14 2-in-1 получили сенсорные дисплеи со стеклом Gorilla Glass 6. В остальном они не отличаются от обычных моделей, разница — только в сенсорном экране.

Ноутбуки отличаются скромным весом: даже 17-дюймовый LG Gram весит всего 1,35 килограмма (2,98 фунта). Модель LG Gram 16 потянула на 1,18 килограмма (2,62 фунта), а LG Gram 14 — почти килограмм ровно (2,2 фунта).

Модели на 17 и 16 дюймов должны проработать от батареи около 19,5 часа.

Цены пока не названы.