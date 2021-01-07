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LG представила ноутбуки Gram с процессорами Intel 11-го поколения
Источник материала: Onliner
LG
Модели Gram 17, 16 и 14 отличаются диагоналями, которые в дюймах соответствуют цифрам в названиях. У всех соотношение сторон 16:10, а матрица — IPS. Ноутбуки могут быть оснащены 8 либо 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Доступные интерфейсы — выход под наушники, Wi-Fi 6, два USB 3.2, два USB Type-C, HDMI, слот для microSD.
Версии LG Gram 16 2-in-1 и LG Gram 14 2-in-1 получили сенсорные дисплеи со стеклом Gorilla Glass 6. В остальном они не отличаются от обычных моделей, разница — только в сенсорном экране.
Ноутбуки отличаются скромным весом: даже 17-дюймовый LG Gram весит всего 1,35 килограмма (2,98 фунта). Модель LG Gram 16 потянула на 1,18 килограмма (2,62 фунта), а LG Gram 14 — почти килограмм ровно (2,2 фунта).
Модели на 17 и 16 дюймов должны проработать от батареи около 19,5 часа.
Цены пока не названы.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
15.6" 1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 3550H 2100 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
13.3" 2560 x 1600 IPS, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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LG рассекретила новую линейку ноутбуков Gram, которые получили процессоры Intel 11-го поколения (Tiger Lake). Семейство состоит из пяти ноутбуков.Читать далее…
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