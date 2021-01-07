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Конгресс США продолжил заседание, прерванное штурмом здания сторонниками Трампа
Источник материала: Хартия'97
Конгресс США продолжил заседание, прерванное штурмом здания сторонниками Трампа
Прямая трансляция.
В Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената США, которое было прервано из-за штурма здания протестующими.
Прямую трансляцию заседания ведет телеканал
Спикер Конгресса Нэнси Пелоси отметила, что на утверждение результатов выборов может потребоваться вся ночь.
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.
Позже американские СМИ сообщили, что в здании Конгресса ранили женщину. Позже стало известно, что она умерла в больнице.
Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Нацгвардию в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп попросил протестующих прекратить насилие.
Власти Вашингтона сообщили, что в городе введен комендантский час из-за протестов и столкновений, который возникли у здания Капитолия.
На совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков.
До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогли очистить здание Капитолия от протестующих. Задержано более 50 человек.
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