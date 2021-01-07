Источник материала: Хартия'97

Увольняют легендарного директора музея истории Могилева 2 7.01.2021, 10:48

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Могилева" src="https://www.21.by/pub/news/2021/01/1610007544990508.jpg"> Алексей Батюков.

Фото: mogilev-region.gov.by

Он подписал письмо с требованием новых выборов.

Алексей Батюков, директор Музея истории Могилева, получил уведомление о непродлении контракта. Об этом он рассказал tut.by .

По словам Батюкова, уведомление ему вручили в Могилевском горисполкоме вчера, 6 января. Документ подписан 4 января. Директор будет работать на своей должности до 16 февраля.

— Там смешна было — уручылі і пытаюцца. Ну, а што вы ў нас не пытаецеся [пра прычыны]. Я кажу: «А што пытацца, усё зразумела». Так и вырашылі.

Батюков руководит музеем с 2011 года. За это время учреждению удалось на пожертвования граждан и предприятий вернуть в Беларусь и пополнить свою коллекцию ценными артефактами. Среди них Статут Великого княжества Литовского. Это было уникальное событие для белорусской культуры.

Ранее директор музея вместе с шестью подчиненными подписал открытое письмо, в котором осуждалась «немотивированная жестокость сотрудников правоохранительных органов», и отмечалось, что «граждане не чувствуют себя в безопасности». Среди требований была отставка Лукашенко.

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