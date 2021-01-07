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Ученые нашли простое объяснение человеческой глупости

07.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли простое объяснение человеческой глупости

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  • 7.01.2021, 10:38
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Ученые нашли простое объяснение человеческой глупости
фото: Yandex.ru

Ответ основан на квантовой физике.

Психологи потратили много усилий, пытаясь выяснить, почему люди не всегда делают правильный выбор, даже когда знают о последствиях принятых решений. В теории все мы способны сделать простой и разумный выбор, но вспомните, как часто вы или ваши друзья принимали заведомо неверные решения. Так почему никто из нас не идеален?

Ответ очень прост: все дело в неопределенности. Но это не растерянность или иная человеческая эмоция, а та самая неопределенность, которая движет теориями квантовой механики. Парадигма решения проблем, называемая обучением с квантовым подкреплением (QRL), которая основана на методике, используемой в психологии и развитии искусственного интеллекта, называется классическим обучением с подкреплением (CRL), пишет popmech.ru.

Суть классического обучения с подкреплением проста и включает в себя вознаграждение и наказание. Обучаете ли вы ребенка или робота — неважно: успешно выполненные задания должны вознаграждаться, а провалы — наказываться.

Применительно к вопросу о глупых решениях, идея заключается в том, что мы принимаем их на основе предполагаемой награды, но не предполагаемого наказания. Например, вы натерли полы воском, мечтая, как они будут блестеть и как вас все будут хвалить, но вот через час-другой вы везете тещу в травмпункт с переломом и слушаете свою подробную характеристику.

То есть люди при принятии решений учитывают неопределенность, существующую в квантовой вселенной, даже не подозревая об этом. В России, например, такой метод называют «авось», когда невозможно по-настоящему предсказать исход события на квантовом уровне, но надежда на лучшее преобладает.

Соответственно, познание человека — квантовое, а единственным способом как-то объяснить человеческую память, познание и сознание становится теория квантовой механики.

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