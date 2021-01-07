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Жители Лебяжьего провели мощную акцию в поддержку побратимов из других районов
Источник материала: Хартия'97
Жители Лебяжьего провели мощную акцию в поддержку побратимов из других районов
Вместе мы победим.
Вчера вечером прошла акция жителей Лебяжьего в поддержку районов, в которых произошли задержания в предыдущую ночь.
«Я/МЫ Новая Боровая
Прытыцкага, трымайцеся мы - побач
Уручье - мы Вместе!», — заявили участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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