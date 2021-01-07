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Жители Лебяжьего провели мощную акцию в поддержку побратимов из других районов

07.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Лебяжьего провели мощную акцию в поддержку побратимов из других районов

  • 7.01.2021, 10:33
  • 1,047
Жители Лебяжьего провели мощную акцию в поддержку побратимов из других районов

Вместе мы победим.

Вчера вечером прошла акция жителей Лебяжьего в поддержку районов, в которых произошли задержания в предыдущую ночь.

«Я/МЫ Новая Боровая

Прытыцкага, трымайцеся мы - побач

Уручье - мы Вместе!», — заявили участники акции.

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