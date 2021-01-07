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Из силовых структур Беларуси массово уходят люди

07.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Из силовых структур Беларуси массово уходят люди

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  • 7.01.2021, 10:23
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Из силовых структур Беларуси массово уходят люди
иллюстрационное фото tut.by

Что стало известно из секретной записки полковника МВД.

В МВД решили предотвращать утечки информации, но BYPOL снова опубликовал данные под грифом «ДСП».

Начальник идеологической работы МВД Мазур Александр Федорович подготовил аналитический обзор состояния кадрового обеспечения в системе МВД за 9 месяцев 2020 г.

Вот, что стало известно из секретной записки полковника милиции, пишет телеграм-канал «Гонар Айчыны».

Численность аттестованных сотрудников органов внутренних без учета гражданских и срочников — 46 128 единиц. И даже эта силовая структура ломается – в постизбирательный период уволилось уже 1074 человека, еще столько же ушли до выборов.

Сюда же добавим, что по данным на 1 декабря, некомплект штата ГУВД Минска составлял – 28%, а Центрального РУВД – 38%. Все настолько плохо, что привлекаются офицеры запаса и даже уволенные из органов по порочащим статьям.

Резко снизилось и количество преступлений с участием личного состава — 28 против 120 за аналогичный период 2019 года. Данные показатели самые низкие за последние 10 лет. Но это свидетельствуют не о положительной динамике, как утверждается в документе, а о том, что в МВД с начала года был установлен негласный запрет на привлечение сотрудников к различным видам ответственности. Разумеется, с целью сохранения кадров на фоне массовых увольнений сотрудников.

 

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Теги: Минск
 
 
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Что стало известно из секретной записки полковника МВД.
 
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