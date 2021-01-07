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Мировые лидеры осудили действия сторонников Трампа в Вашингтоне

07.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мировые лидеры осудили действия сторонников Трампа в Вашингтоне

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  • 7.01.2021, 10:19
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Мировые лидеры осудили действия сторонников Трампа в Вашингтоне
фото: GettyImages

Политику напомнили о мирной передачи власти.

Беспорядки у здания Конгресса США, где в среду, 6 января, проходили дебаты по результатам президентских выборов, вызвали решительное осуждение мировых лидеров, сообщает dw.com.

Так, соперник действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах, демократ Джозеф Байден, победу которого подтвердило голосование Коллегии выборщиков, осудил "беспрецедентную атаку" на американскую демократию. Он призвал нынешнего главу Белого дома выступить по телевидению, чтобы прекратить "осаду" Конгресса.

Спустя некоторое время Трамп опубликовал видео, в котором вновь заявил об "украденных выборах", но не привел этому доказательств, а также призвал своих сторонников отправиться по домам. "У нас должен быть мир, закон и порядок", - подчеркнул он. Позже этот твит был удален администратором Twitter.

Берлин призвал Трампа перестать попирать демократию

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что "Трамп и его сторонники должны, наконец, принять решение американских избирателей и избирательниц и перестать попирать демократию". "Пренебрежение демократическими институтами несет разрушительные последствия", - отметил глава МИД ФРГ.

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