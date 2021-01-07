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В Беларуси продлена господдержка лукомола
Источник материала: АФН
Белорусские власти незатейливым образом продлили госфинансирование расходов БРСМ на 2021 год.
«В абзаце первом пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2012 г. № 559 «О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» цифры «2020» заменить цифрами «2021», - говорится в указе №10 от 6 января 2020 года.
«В 2013-2021 годах финансирование расходов…», - гласит первый абзац пункта 2.
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Белорусские власти незатейливым образом продлили госфинансирование расходов БРСМ на 2021 год.
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