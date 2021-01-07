ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Республиканцы в Сенате США не смогли оспорить итоги выборов

07.01.2021 11:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Попытка представителей Республиканской партии в Конгрессе США оспорить результаты президентских выборов в двух штатах провалилась. В ночь на четверг, 7 января, Сенат проголосовал против пересмотра результатов президентских выборов в Пенсильвании. За признание итогов выборов в этом штате легитимными высказались 92 сенатора, против - 7.

Несколькими часами ранее в верхней палате американского парламента по инициативе республиканского сенатора Теда Круза и нескольких поддержавших его конгрессменов также прошло голосование по вопросу легитимности победы демократов в Аризоне. При этом за признание результатов выборов в этом штате окончательными было отдано 93 голоса, против – 6, передает DW.

Ожидается, что в Палате представителей, где демократы имеют большинство, голосование по этому вопросу окончится с аналогичным результатом. Для успешного опротестования результатов выборов необходимо, чтобы эту инициативу поддержали обе палаты американского парламента.

По мнению лидера демократов в Сенате Митча МакКоннелла, дальнейших голосований на тему признания законности результатов выборов в отдельных штатах 7 января в верхней палате Конгресса проходить не будет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попытка представителей Республиканской партии в Конгрессе США оспорить результаты президентских выборов в двух штатах провалилась. В ночь на четверг, 7 января,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощь онлайн: в Беларуси пандемия скорректировала работу соцслужб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика