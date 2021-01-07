Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречает Рождество в минском храме Воздвижения Креста Господня, который был построен на столичной улице Тимерязева в 2020 году.

Зажигая рождественскую свечу, он признался, что именно этот праздник он особенно любит за свет и доброту, за то, что каждый человек нахъодит свою дорогу к своему храму.

Накануне Александр Лукашенко поздравил жителей Беларуси с православным Рождеством.

Праздник, отметил он, каждый год напоминает о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

"Простое общение с родными людьми согревает теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний", - цитирует Лукашенко БЕЛТА .

Он также пожелал, чтобы радость Рождества подарила всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимание и "любви в нашем общем доме".

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