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Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня
07.01.2021 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречает Рождество в минском храме Воздвижения Креста Господня, который был построен на столичной улице Тимерязева в 2020 году.
© Sputnik / Анна Нефедова
Зажигая рождественскую свечу, он признался, что именно этот праздник он особенно любит за свет и доброту, за то, что каждый человек нахъодит свою дорогу к своему храму.
Накануне Александр Лукашенко поздравил жителей Беларуси с православным Рождеством.
Праздник, отметил он, каждый год напоминает о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.
"Простое общение с родными людьми согревает теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний", - цитирует Лукашенко
Он также пожелал, чтобы радость Рождества подарила всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимание и "любви в нашем общем доме".
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Праздник напоминает о бескорыстной любви к ближнему и необходимости духовного обновления, отметил белорусский лидер.
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