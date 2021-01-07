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Мало мин не бывает: как роботы помогают саперам в Степанакерте – видео
07.01.2021 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российские миротворцы продолжают освобождать от взрывчатки столицу непризнанной НКР, сообщила пресс-служба Минобороны России. Для разминирования были привлечены и современные робототехнические комплексы "Уран-6".
Плюсы таких комплексов – они управляются дистанционно, что позволяет оператору находиться вне зоны повышенной опасности.
© Sputnik / Валерий Мельников
"Дальность данного оператора от выполняемых работ - до километра, что, соответственно, гарантирует защиту его, безопасность", - рассказал оператор робототехнического комплекса Сергей Кузнецов.
"Ураны-6" ранее трудились в Сирии – на разминировании древней Пальмиры и в Алеппо.
По информации военного ведомства, с конца ноября миротворцы очистили в Карабахе более 414 гектаров от неразорвавшихся боеприпасов. Обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов. Их свозят
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Роботизированные комплексы "Уран-6" привлекли к разминированию территории Степанакерта. Как трудятся роботы – смотрите на видео.
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