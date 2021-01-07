ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пандемия, политика и вера: глава БПЦ обратился с Рождественским посланием

07.01.2021 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин назвал ушедший год весьма непростым для многих и пожелал, чтобы с Рождеством к людям пришли гармония и согласие. Об этом говорится в традиционном рождественском послании предстоятеля БПЦ.

Православный мир отмечает один из главных праздников религиозного календаря – Рождество Христово. В этом году БПЦ встречает рождественские праздники с новым архипастырем, митрополит Вениамин впервые служил всенощную Рождественскую службу в качестве предстоятеля БПЦ.

© Sputnik / Илья Питалев
Богослужение в православное Рождество можно будет увидеть онлайн

По традиции, глава БПЦ обращается к верующим с рождественским посланием. В своем послании митрополит Вениамин коснулся острых политических и социальных вопросов, с которыми столкнулся в прошлом году мир в целом и Беларусь в частности.

"Нелегкий путь пройден нами в минувшем году. Он был весьма непрост (…) для человечества в целом. (…) Возникшее на политической почве разделение в нашем обществе – все это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия", – говорится в Рождественском послании, которое опубликовано на сайте БПЦ.

Митрополит призвал не впадать в уныние, несмотря на то что "многие испытывают растерянность и страх перед будущим".

Предстоятель БПЦ подчеркнул, что события минувшего года являются "серьезным поводом задуматься о нашем отношении к Богу и ближним, о жизни духовной по заповедям".

"Верующие люди не могут оставаться равнодушными к тревожным событиям, происходящим в мире, и прежде всего – в своем Отечестве", – отметил митрополит Вениамин.

При этом он призвал верующих понять, что "в большинстве случаев мы не в состоянии повлиять на процессы, охватившие нынешний мир". В данной связи он привел цитату из Псалтири: "Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя" (Пс. 54:23).

В своем Рождественском послании митрополит пожелал, чтобы "гармония и согласие пребывали в семьях, коллективах, в обществе, во всем Отечестве нашем и за его пределами".

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владыка Вениамин накануне Рождества пожелал, чтобы гармония и согласие воцарились в семьях, коллективах и в обществе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зубр-добряк и белорусские Snow Girls
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика