















- Я не могу понять предательство от жены или от человека, с которым живешь. Это как вообще? И у меня есть опасения. Может, из-за этого я до сих пор один. Измена и предательство — это одно и то же.





Была ситуация… Слава богу, не у меня. Человек получил травму на сборах, его отправили лечиться. Он приезжает со сборов. Жене ничего не сказал, хотел сделать сюрприз. Приезжает домой, а там его жену жестко гасят на их кровати. Такой трэш! Это было не в "Динамо", нет.





Как, девочки, к этому нужно относиться? Как с этим можно жить? Что делать? Это дичь, просто дичь! Ты б хотя бы поехала в гостиницу, по-тихому… Человек зарабатывает деньги для семьи, а ты такое делаешь, — цитирует sport24.ru.



