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Белорусов назвали «самыми нетщеславными в Европе»

07.01.2021 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британский маркетплейс On Buy провел исследование, выявив жителей европейских стран, наиболее и наименее интересующихся улучшением своих селфи и продвижением в Instagram.


Всё ради селфи

Для этого составители рейтинга выбрали 20 государств этой части света с самым большим населением, кроме России. Затем с помощью сервиса Ahrefs проанализировали объем исходящих из них соответствующих поисковых запросов.

Вводились фразы «как редактировать селфи», «приложения для редактирования селфи», «редактировать селфи», «как увеличить число подписчиков в Instagram», «как получить больше лайков в Instagram» и подобные.

При этом данные запросы были переведены на основные языки, используемые в каждой из стран, а полученные результаты обработали с учетом разницы в численности населения в указанных государствах.



В итоге самыми «селфи-озабоченными» оказались жители Великобритании. За ними следуют Испания, Германия, Франция, Италия. И наоборот, наименее «селфи-озабоченными» стали жители Беларуси. За ними идут Сербия, Болгария, Чехия и Австрия.

При этом что касается нашей страны, из 3 190 месячных поисковых запросов по теме 2 940 касались приложений для редактирования селфи. Самыми популярными оказались PicsArt (900 запросов), FaceApp (800) и VSCO (700).

Следует учесть, что исследование проводилось еще в прошлом году. Какой именно период брали для подсчетов, не уточняется.
 
 
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Британский маркетплейс On Buy провел исследование, выявив жителей европейских стран, наиболее и наименее интересующихся улучшением своих селфи и продвижением в...
 
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