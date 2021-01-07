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«Остановите насилие». Христиане Беларуси написали открытое письмо властям
Источник материала: Партизан
В том числе подписи под письмом ставят действующие священники
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— Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь. — говорится в письме.
Подписавшиеся люди — а их уже больше 6 тысяч — просят чиновников сделать все, что от них зависит, чтобы остановить насилие и восстановить законность в Беларуси:
— Для этого необходимо освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей государственных органов, нарушивших законы Республики Беларусь и провести новые президентские выборы в кратчайшие сроки, предусмотренные законодательством РБ.
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В том числе подписи под письмом ставят действующие священники
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