«Остановите насилие». Христиане Беларуси написали открытое письмо властям

открытое письмо от всех христиан Беларуси, направленное к представителям государственных органов. Авторы этого документа вновь напоминают о беззаконии и насилии в стране и о том, что у народа пытаются отобрать свободу: В интернете появилосьот всех христиан Беларуси, направленное к представителям государственных органов. Авторы этого документа вновь напоминают о беззаконии и насилии в стране и о том, что у народа пытаются отобрать свободу:

— Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь. — говорится в письме.

Подписавшиеся люди — а их уже больше 6 тысяч — просят чиновников сделать все, что от них зависит, чтобы остановить насилие и восстановить законность в Беларуси:

— Для этого необходимо освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей государственных органов, нарушивших законы Республики Беларусь и провести новые президентские выборы в кратчайшие сроки, предусмотренные законодательством РБ.