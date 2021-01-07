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Какие сокровища хранят белорусские коллекционеры?
07.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Где коллекционеры добывают свои сокровища? Почему порой тратят на них последние сбережения? И почему им так важно в XXI веке хранить давно ушедшее прошлое?
Как жили белорусские аристократы? Что носили модницы ревущих двадцатых? И на какой машине можно перенестись в советскую эпоху? О самых необычных находках коллекционеров смотрите в программе
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