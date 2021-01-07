Какие сокровища хранят белорусские коллекционеры?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Где коллекционеры добывают свои сокровища? Почему порой тратят на них последние сбережения? И почему им так важно в XXI веке хранить давно ушедшее прошлое?

«Самая большая для меня награда – когда одни с восторгом говорят: «Я помню, это было у мамы!». А другие удивляются: «Ой, а такое было?», – признается коллекционер Татьяна Федосова.