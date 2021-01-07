BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси

Инициатива BYPOL опубликовала в своем телеграм-канале секретный доклад о положении дел в в структуре МВД.





Документ (аналитический обзор состояния кадрового обеспечения и работы с кадрами в системе за девять месяцев 2020 года), подготовленный начальником управления координации и взаимодействия подразделений кадров и идеологической работы МВД полковником Александром Мазуром, содержит сведения о штатной численности аттестованных сотрудников на 1 октября и другие данные «для служебного пользования».





Вот некоторые любопытные цифры.

Всего сотрудников органов внутренних дел (без учета гражданского персонала и военнослужащих срочной службы внутренних войск) насчитывается 46 128 (в том числе: угро — 2 457; ГУБОПиК — 360; внутренних войск — 6 716).

«Как знаменательный следует отметить тот факт, что из числа уволенных в январе-сентябре 2 091 сотрудника 51,4% (1 074) уволены в третьем квартале, т.е. в период и непосредственно после проведения избирательной кампании», — отметили в инициативе.

Количество удостоенных госнаград выросло в три раза: в 2020-м — 945; в 2019 — 310).

Резко снизилось количество преступлений с участием личного состава — 28 (120 за аналогичный период 2019 года), число фактов привлечения к административной ответственности — 841 (1443) и нарушения служебной дисциплины — 2599 (3509).

«Данные показатели самые низкие за последние десять лет, что свидетельствуют не о положительной динамике, как утверждается в документе, а о том, что в МВД с начала года был установлен негласный запрет на привлечение сотрудников к различным видам ответственности с целью сохранения кадрового ядра на фоне массовых увольнений сотрудников (в настоящее время данный запрет закреплен в распоряжении МВД от 18.08.2020 №6дсп "О стабилизации морально-психологического климата и сохранения кадрового ядра")», — подчеркнули в BYPOL.

BYPOL объединяет сотрудников силовых ведомств Беларуси, отказавшихся выполнять приказы Александра Лукашенко и его подчиненных. Они публично или непублично заявили о своем несогласии с режимом и уволились из органов. Некоторые из них уехали за границу, другие остаются в Беларуси. BYPOL также занимается деанонимизацией белорусских силовиков, которые участвуют в подавлении протестов.

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